Мужчина с инвалидностью обжаловал постановление ТЦК - решение суда

Молоток судьи. Фото: скриншот

В октябре 2024 года мужчина обратился в суд с иском к ТЦК. Он просил отменить постановление об административном правонарушении относительно правил мобилизации.

Об этом говорится в решении Косовского районного суда Ивано-Франковской области.

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Детали дела

Как установлено судом первой инстанции и подтверждается материалами дела, согласно справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией мужчине установлена III группа инвалидности с 16 марта 2023 года.

28 марта 2024 ТЦК предоставил ответ истцу, по которому он не подлежит призыву на военную службу по мобилизации, как лицо с инвалидностью III группы.

Мужчина прибыл в ТЦК для получения справки о предоставлении отсрочки.

Однако уже 1 октября 2024 начальником отделения ТЦК составлен протокол об административном правонарушении, в котором указано, что гражданин, который был военнообязанным, нарушил правила воинского учета.

В тот же день начальником ТЦК вынесено постановление, согласно которому установлено, что истец своими действиями совершил правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 210-1 КУоАП, а именно проигнорировав выполнение обязанности, возложенной на него согласно вышеупомянутых правовых норм, ни одним из определенных способов уточнения своих персональных данных не воспользовался.

Не согласившись с данным постановлением об административном правонарушении истец обратился в суд о его отмене.

Что решил суд

Решением Косовского районного суда Ивано-Франковской области от 18 ноября 2024 года в удовлетворении иска отказано. Мужчина подал апелляционную жалобу.

Коллегия судей Восьмого апелляционного административного суда в постановлении от 29 января 2025 года по делу пришла к выводу, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при наличии факта административного правонарушения и вины лица в его совершении.

Согласно материалам дела судом установлено, что согласно обжалуемого постановления, вина истца подтверждается только протоколом об административном правонарушении от 1 октября 2024, и к которому каких-либо доказательств не представлено.

Поэтому коллегия судей пришла к выводу, что в спорных правоотношениях есть смягчающие обстоятельства, которые не оценены ответчиком.

Напомним, в Полтаве судили тренера фитнес-зала, который плюнул в лицо работнику ТЦК и, как оказалось, распространял пророссийские нарративы в соцсетях.

А на Львовщине военнослужащий судился с воинской частью из-за отсутствия законных дополнительных выплат.