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Жителя Хмельницкой области осудили за уклонение от военной службы

26 февраля 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Мужчина получил три года тюрьмы за уклонение от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

В Хмельницкой области судили мужчину, который несколько раз проигнорировал повестки в территориальный центр комплектования. Он заявил в суде, что не может служить из-за состояния здоровья и не согласен с заключением ВВК.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Новоушицкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор в отношении жителя села Куражин, который дважды не явился по повесткам в военный комиссариат.

По материалам дела, обвиняемый получил повестку 27 мая 2024 года, которая обязывала его прибыть в территориальный центр комплектования 28 мая. Однако мужчина отказался от ее получения и не явился в указанный срок. После этого он снова получил повестку 1 июля 2024 года, однако 3 июля повторно проигнорировал вызов без уважительных причин.

Во время судебного разбирательства обвиняемый настаивал на том, что не уклонялся от мобилизации, а имел проблемы со здоровьем, которые не позволяли ему проходить военную службу. Он предоставил суду медицинские справки, подтверждающие наличие переломов и дальнейшее хирургическое лечение. В то же время следствие установило, что по состоянию на момент вручения повесток мужчина был признан годным к военной службе.

С учетом всех обстоятельств суд признал обвиняемого виновным и назначил ему три года лишения свободы.

Напомним, на Ивано-Франковщине мужчина с инвалидностью судился с ТЦК из-за штрафа.

Также на скамье подсудимых оказался мужчина, который напал на пограничника и украл его оружие.

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