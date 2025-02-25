Чоловік ухилився від повістки через психологічну травму — як його покарав суд

Чоловіки у ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

У Кіровоградській області чоловік ухилився від мобілізації та не прийшов до територіального центру комплектування, пояснивши це психологічною травмою після російської окупації. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Уродженець Херсонщини у серпні минулого року отримав повістку, однак не прийшов до ТЦК для відправки на службу.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину та розкаявся. Він наголосив, що є внутрішньо переміщеною особою. Протягом двох років мешкає на території Новоархангельщини разом із цивільною дружиною та її дитиною, яких забезпечує.

"Також наголосив, що в період окупації він перебував у полоні у росіян та тримався в земляній ямі близько 37 днів, з нього знущались морили голодом та вибили всі зуби, в результаті чого він отримав психологічну травму. Зазначив, що не зміг зʼявитись у визначенні дні до військкомату оскільки його дружині було зле", — йдеться у вироку.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років іспитового терміну.

Нагадаємо, суд Хмельницької області визнав керівника фермерського господарства винним в ухиленні від призову на військову службу та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Також Харківський міський суд визнав громадянина винним в ухиленні від військової служби. Він уклав фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю, проте це не дозволило йому уникнути відповідальності.