Керівника фермерського господарства засудили за ухилення від мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Новоушицький районний суд Хмельницької області визнав винним керівника фермерського господарства в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Згідно з матеріалами справи, обвинувачений, який є військовозобов’язаним, мав обмежену придатність до служби, проте не мав правових підстав для відстрочки. 23 січня 2023 року він відмовився отримати повістку, що зобов’язувала його з’явитися до військового комісаріату наступного дня для подальшого відправлення у військову частину. Попри офіційне сповіщення, чоловік не з’явився до територіального центру комплектування та не надав жодних пояснень щодо неявки.

Обвинувачений у суді заперечував свою вину, стверджуючи, що не ухилявся від мобілізації, проходив необхідні медичні комісії та діяв у рамках законодавства.

Однак суд, проаналізувавши свідчення представників військкомату та дослідивши надані документи, визнав його винним у порушенні ст. 336 КК України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Зважаючи на те, що в країні триває воєнний стан, а дії обвинуваченого можуть негативно впливати на військову дисципліну, суд ухвалив рішення про реальне позбавлення волі. Вирок набере законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги.

Нагадаємо, у Хмельницьку судили жінку, яка пропонувала за хабарі організувати виїзд за кордон для військовослужбовців.

Також на Івано-Франківщині чоловік з інвалідністю судився з ТЦК щодо непридатності до військової служби.