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На Хмельнитчине судили фермера, который уклонился от мобилизации

25 февраля 2025 08:02
Виктория Козырь - редактор
Руководителя фермерского хозяйства осудили за уклонение от мобилизации
Судейский молоток. Фото: Freepik
Виктория Козырь - редактор

Новоушицкий районный суд Хмельницкой области признал виновным руководителя фермерского хозяйства в уклонении от призыва на военную службу по мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Согласно материалам дела, обвиняемый, который является военнообязанным, имел ограниченную пригодность к службе, однако не имел правовых оснований для отсрочки. 23 января 2023 года он отказался получить повестку, которая обязывала его явиться в военный комиссариат на следующий день для дальнейшей отправки в воинскую часть. Несмотря на официальное оповещение, мужчина не явился в территориальный центр комплектования и не предоставил никаких объяснений относительно неявки.

Обвиняемый в суде отрицал свою вину, утверждая, что не уклонялся от мобилизации, проходил необходимые медицинские комиссии и действовал в рамках законодательства.

Однако суд, проанализировав показания представителей военкомата и исследовав предоставленные документы, признал его виновным в нарушении ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Учитывая то, что в стране продолжается военное положение, а действия обвиняемого могут негативно влиять на военную дисциплину, суд принял решение о реальном лишении свободы. Приговор вступит в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы.

Напомним, в Хмельницком судили женщину, которая предлагала за взятки организовать выезд за границу для военнослужащих.

Также на Ивано-Франковщине мужчина с инвалидностью судился с ТЦК относительно непригодности к военной службе.

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