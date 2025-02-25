Мужчина уклонился от повестки из-за психологической травмы — как его наказал суд

Мужчины в ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

В Кировоградской области мужчина уклонился от мобилизации и не пришел в территориальный центр комплектования, объяснив это психологической травмой после российской оккупации. Вследствие этого состоялось судебное заседание.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Уроженец Херсонщины в августе прошлого года получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки на службу.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину и раскаялся. Он отметил, что является внутренне перемещенным лицом. В течение двух лет живет на территории Новоархангельщины вместе с гражданской женой и ее ребенком, которых обеспечивает.

"Также отметил, что в период оккупации он находился в плену у россиян и держался в земляной яме около 37 дней, над ним издевались морили голодом и выбили все зубы, в результате чего он получил психологическую травму. Отметил, что не смог появиться в определенные дни в военкомат поскольку его жене было плохо", — говорится в приговоре.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Напомним, суд Хмельницкой области признал руководителя фермерского хозяйства виновным в уклонении от призыва на военную службу и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Также Харьковский городской суд признал гражданина виновным в уклонении от военной службы. Он заключил фиктивный брак с женщиной с инвалидностью, однако это не позволило ему избежать ответственности.