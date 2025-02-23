Чоловіка засудили за створення Viber-групи з інформацією про вручення повісток

Телефон у руках людини. Фото ілюстративне: Pexels

В Івано-Франківській області чоловік створив Viber-групу, де повідомлялося про місця вручення повісток працівниками територіальних центрів комплектування. Внаслідок цього відбулося судове засідання, де йому призначили покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Приватну групу у Viber створив житель села Прутівка Коломийського району 16 серпня 2023 року. Чоловік здійснив налаштування таким чином, щоб користувачі самостійно надсилали інформацію із зазначенням місця, часу та адреси, де військовослужбовці ТЦК вручають повістки.

Група перешкоджала законній діяльності відповідних підрозділів ЗСУ.

У вироку йдеться, що у період з 20 жовтня 2023 року до 29 червня 2024 року у ній опублікували 40 повідомлень із зазначенням місць, де співробітники ТЦК здійснювали оповіщення.

Що вирішив суд

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Йому призначили позбавлення волі на пʼять років, однак звільнили від покарання, встановивши іспитовий строк на один рік.

Нагадаємо, у Тернопільській області чоловік відмовився від мобілізації, посилаючись на свої релігійні переконання. У результаті його притягнули до кримінальної відповідальності.

Також у Черкасах жінка публікувала інформацію про локації, де співробітники ТЦК вручали повістки. Її визнали винною за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.