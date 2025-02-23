Мужчину судили за создание Viber-группы с информацией о вручении повесток

Телефон в руках человека. Фото иллюстративное: Pexels

В Ивано-Франковской области мужчина создал Viber-группу, где сообщалось о местах вручения повесток работниками территориальных центров комплектования. Вследствие этого состоялось судебное заседание, где ему назначили наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Частную группу в Viber создал житель села Прутовка Коломыйского района 16 августа 2023 года. Мужчина осуществил настройки таким образом, чтобы пользователи самостоятельно присылали информацию с указанием места, времени и адреса, где военнослужащие ТЦК вручают повестки.

Группа препятствовала законной деятельности соответствующих подразделений ВСУ.

В приговоре говорится, что в период с 20 октября 2023 года по 29 июня 2024 года в ней опубликовали 40 сообщений с указанием мест, где сотрудники ТЦК осуществляли оповещение.

Что решил суд

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Ему назначили лишение свободы на пять лет, однако освободили от наказания, установив испытательный срок на один год.

Напомним, в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, ссылаясь на свои религиозные убеждения. В результате его привлекли к уголовной ответственности.

Также в Черкассах женщина публиковала информацию о локации, где сотрудники ТЦК вручали повестки. Ее признали виновной за препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований.