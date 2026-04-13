ТЦК не забирає скаргу на пошті: треба дзвонити в МО чи йти в суд

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язаний громадянин має право надсилати документи в ТЦК поштою. А відмова територіального центру комплектування від отримання цих листів є незаконною. Юристи пояснили, як саме можна оскаржити таку бездіяльність ТЦК.

ТЦК ігнорує листи військовозобов’язаного

Громадяни України мають право на оскарження незаконних дій чи бездіяльності державних структур. Це стосується і такої структури, як територіальний центр комплектування.

До юристів звернувся громадянин, який оскаржує рішення військово-лікарської комісії в обласному територіальному центрі комплектування. Він рекомендованим листом надіслав відповідні документи на адресу ОТЦК, але там лист не отримують, внаслідок чого відправлення повертається.

Громадянин поцікавився, чи законними є такі дії (бездіяльність) територіального центру комплектування. І як можна оскаржити ці дії, у досудовому чи судовому порядку.

Два шляхи оскарження

Юристи, коментуючи ситуацію, пояснили, що це не поодинокий випадок. Так, юрист Владислав Дерій наголосив: "Ситуація з ігноруванням поштових відправлень з боку ТЦК та СП є системною: часто вони свідомо не забирають рекомендовані листи, щоб штучно створити умови для пропуску строків оскарження".

Тож громадянин в такій ситуації має законне право на оскарження. Юрист Андрій Брильов пояснив, що існує два різні шляхи цього процесу.

Брильов розповів про ці шляхи: "Ви можете вернутися за номером гарячої телефонної лінії до Міноборони з детальним описом ситуації що склалася щодо Вас. Інгшим варіантом є подання до окружного адміністративного суду позову до обласного ТЦК про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Військовозобов’язані громадяни мають право на скаргу на дії територіального центру комплектування. Оскаржити незаконні дії ТЦК можна як через особисте подання заяви, так і в телефонному режимі.

У разі порушення встановлених термінів громадянин має право подати скаргу на бездіяльність обласної або штатної військово-лікарської комісії (ВЛК).

Перед поданням скарги на бездіяльність потрібно спершу уточнити стан розгляду питання. Це можна зробити у письмовій формі або телефоном.