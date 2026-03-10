Дії у випадку відмови ТЦК від скарги

У ТЦК можуть не прийняти лист зі скаргою на її дії. Фото: "Суспільне Луцьк", znaj.ua. Колаж: Новини.LIVE

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть оскаржити незаконні на їхню думку рішення територіального центру комплектування. Юристи пояснили, які шляхи оскарження існують в цей момент.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ТЦК не прийняв лист зі скаргою

Військовозобов’язані громадяни мають право оскаржити ті чи інші дії територіального центру комплектування, якщо вони є незаконними. Для цього необов’язково навіть відвідувати ТЦК, можна надіслати скаргу листом.

До юристів звернувся громадянин, який вирішив оскаржити дії ТЦК саме таким чином. Але, як розповів чоловік, лист йому неодноразово повертався, бо в територіальному центрі комплектування його не прийняли.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації. "У Вашій ситуації є два реальні шляхи подальших дій", — підкреслив юрист Андрій Брильов.

Два варіанти подальших дій

Військовозобов’язаний громадянин, наголосив Брильов, має право оскаржувати не тільки незаконні дії, а і бездіяльність територіального центру комплектування. "Ви можете вернутися за номером гарячої телефонної лінії до Міноборони з детальним описом ситуації що склалася навколо Вас", — пояснив юрист.

Інший варіант – це судова тяганина. Подавати скаргу на бездіяльність ТЦК потрібно до адміністративного суду.

"Подайте до окружного адміністративного суду позов щодо обласного ТЦК про визнання бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії", — наголосив Андрій Брильов.

