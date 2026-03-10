Отказ ТЦК от жалобы военнослужащего - что делать

ТЦК не принял письмо с жалобой, действия гражданина
Граждане, состоящие на воинском учете, могут обжаловать незаконные по их мнению решения территориального центра комплектования. Юристы объяснили, какие пути обжалования существуют в этот момент.
Военнообязанные граждане имеют право обжаловать те или иные действия территориального центра комплектования, если они являются незаконными. Для этого необязательно даже посещать ТЦК, можно отправить жалобу письмом.
К юристам обратился гражданин, который решил обжаловать действия ТЦК именно таким образом. Но, как рассказал мужчина, письмо ему неоднократно возвращалось, потому что в территориальном центре комплектования его не приняли.
Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. "В Вашей ситуации есть два реальных пути дальнейших действий", — подчеркнул юрист Андрей Брылев.
Два варианта дальнейших действий
Военнообязанный гражданин, отметил Брилев, имеет право обжаловать не только незаконные действия, а и бездействие территориального центра комплектования. "Вы можете вернуться по телефону горячей телефонной линии в Минобороны с подробным описанием ситуации сложившейся вокруг Вас", — пояснил юрист.
Другой вариант — это судебная тяжба. Подавать жалобу на бездействие ТЦК нужно в административный суд.
"Подайте в окружной административный суд иск в отношении областного ТЦК о признании бездействия противоправной и обязательства совершить определенные действия", — отметил Андрей Брылев.
