ТЦК не принял письмо с жалобой, действия гражданина

ТЦК не принял письмо с жалобой, действия гражданина

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 21:40
Отказ ТЦК от жалобы военнослужащего - что делать
В ТЦК могут не принять письмо с жалобой на ее действия. Фото: "Суспільне Луцьк", znaj.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Граждане, состоящие на воинском учете, могут обжаловать незаконные по их мнению решения территориального центра комплектования. Юристы объяснили, какие пути обжалования существуют в этот момент.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".



ТЦК не принял письмо с жалобой

Военнообязанные граждане имеют право обжаловать те или иные действия территориального центра комплектования, если они являются незаконными. Для этого необязательно даже посещать ТЦК, можно отправить жалобу письмом.

К юристам обратился гражданин, который решил обжаловать действия ТЦК именно таким образом. Но, как рассказал мужчина, письмо ему неоднократно возвращалось, потому что в территориальном центре комплектования его не приняли.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации. "В Вашей ситуации есть два реальных пути дальнейших действий", — подчеркнул юрист Андрей Брылев.

Два варианта дальнейших действий

Военнообязанный гражданин, отметил Брилев, имеет право обжаловать не только незаконные действия, а и бездействие территориального центра комплектования. "Вы можете вернуться по телефону горячей телефонной линии в Минобороны с подробным описанием ситуации сложившейся вокруг Вас", — пояснил юрист.

Другой вариант — это судебная тяжба. Подавать жалобу на бездействие ТЦК нужно в административный суд.

"Подайте в окружной административный суд иск в отношении областного ТЦК о признании бездействия противоправной и обязательства совершить определенные действия", — отметил Андрей Брылев.



Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде. Для этого нужно связаться с родными или адвокатом и передать им всю информацию о незаконном задержании.



Первый вариант — подать руководителю ТЦК заявление о несогласии с решением ВВК и требованием направить на медицинский осмотр в областную ВВК. Другой вариант — двигаться по системе именно военно-врачебных комиссий.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
