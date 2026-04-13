ТЦК не забирает жалобу на почте: надо звонить в МО или идти в суд

Военнообязанный гражданин имеет право отправлять документы в ТЦК по почте. А отказ территориального центра комплектования от получения этих писем является незаконным. Юристы объяснили, как именно можно обжаловать такое бездействие ТЦК.

ТЦК игнорирует письма военнообязанного

Граждане Украины имеют право на обжалование незаконных действий или бездействия государственных структур. Это касается и такой структуры, как территориальный центр комплектования.

К юристам обратился гражданин, который оспаривает решение военно-врачебной комиссии в областном территориальном центре комплектования. Он заказным письмом направил соответствующие документы в адрес ОТЦК, но там письмо не получают, в результате чего отправление возвращается.

Гражданин поинтересовался, законны ли такие действия (бездействие) территориального центра комплектования. И как можно обжаловать эти действия, в досудебном или судебном порядке.

Два пути обжалования

Юристы, комментируя ситуацию, объяснили, что это не единичный случай. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Ситуация с игнорированием почтовых отправлений со стороны ТЦК и СП является системной: часто они сознательно не забирают заказные письма, чтобы искусственно создать условия для пропуска сроков обжалования".

Поэтому гражданин в такой ситуации имеет законное право на обжалование. Юрист Андрей Брылев объяснил, что существует два разных пути этого процесса.

Брилев рассказал об этих путях: "Вы можете вернуться по телефону горячей телефонной линии в Минобороны с подробным описанием ситуации сложившейся в отношении Вас. Ингшим вариантом является подача в окружной административный суд иска к областному ТЦК о признании бездействия противоправным и обязательства совершить определенные действия".

Военнообязанные граждане имеют право на жалобу на действия территориального центра комплектования. Обжаловать незаконные действия ТЦК можно как через личную подачу заявления, так и в телефонном режиме.

В случае нарушения установленных сроков гражданин имеет право подать жалобу на бездействие областной или штатной военно-врачебной комиссии (ВВК).

Перед подачей жалобы на бездействие нужно сначала уточнить состояние рассмотрения вопроса. Это можно сделать в письменной форме или по телефону.