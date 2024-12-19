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ТЦК наклав штраф на чоловіка — чому суд його скасував

19 грудня 2024 08:02
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Штраф від ТЦК — чоловік подав позов та виграв суд
Молоток судді. Фото: УНІАН
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Апеляційний адміністративний суд задовольнив позов чоловіка та скасував штраф у розмірі 25,5 тисяч грн, який наклав ТЦК. Це сталося, бо центр комплектування не спростував належними доказами той факт, що чоловік пред'явив військово-обліковий документ у Резерв+.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Наприкінці серпня 2024 року до суду звернувся чоловік з позовом до ТЦК щодо скасування штрафу у розмірі 25 500 грн. З витягу із застосунку "Резерв+" суд дізнався, що чоловік перебуває на обліку в Пересипському РТЦК, дані оновив. Водночас в ТЦК стверджували, що позивач відмовився показати військово-облікові документи.

Чоловік пояснив, що представник ТЦК попросив його показати військово-обліковий документ та паспорт. Він показав паспорт та повідомив, що 21 травня оновив дані у Пересипському РТЦК та пройшов військово-лікарську комісію. На підтвердження цього позивач пред'явив представнику ТЦК застосунок "Резерв+", де був сформований військово-обліковий документ в електронній формі.

Однак в ТЦК склали на чоловіка протокол, де зазначили, що він відмовився показати військово-обліковий документ, чим вчинив правопорушення, передбачене ч. 3 статті 210-1 КУпАП. На підставі цього на нього наклали штраф у розмірі 25 500 грн.

Рішення суду

У рішенні суду йдеться, що пред'явлення мобільного застосунку "Резерв+" є виконанням військовозобов'язаним вимог частини 6 статті 22 Закону №3543. Представники ТЦК не змогли в суді довести, що позивач не показав військово-обліковий документ, жодних доказів цього не надали. Суд вирішив скасувати постанову про накладення адміністративного стягнення.

Нагадаємо, ТЦК застосовує штрафні санкції щодо широкого кола громадян. Зараз суми штрафів коливаються в розмірі від 17 до 51 тисяч гривень.

Навіть після закінчення строку подання позову можна оскаржити штраф від територіального центру комплектування у суді. Штраф може бути визнаний незаконним у декількох випадках.

суд штраф ТЦК та СП судові рішення військово-обліковий документ

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