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ТЦК наложил штраф на мужчину — почему суд его отменил

19 декабря 2024 08:02
Виктория Козырь - редактор
Штраф от ТЦК — мужчина подал иск и выиграл суд
Молоток судьи. Фото: УНИАН
Виктория Козырь - редактор

Апелляционный административный суд удовлетворил иск мужчины и отменил штраф в размере 25,5 тысячи гривен, который наложил ТЦК. Это произошло, потому что центр комплектования не опроверг надлежащими доказательствами тот факт, что мужчина предъявил военно-учетный документ в Резерв+.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В конце августа 2024 в суд обратился мужчина с иском к ТЦК об отмене штрафа в размере 25 500 грн. Из выписки из приложения "Резерв+" суд узнал, что мужчина стоит на учете в Пересыпском РТЦК, данные обновил. В то же время в ТЦК утверждали, что истец отказался показать военно-учетные документы.

Мужчина пояснил, что представитель ТЦК попросил его показать военно-учетный документ и паспорт. Он показал паспорт и сообщил, что 21 мая обновил данные в Пересыпском РТЦК и прошел военно-врачебную комиссию. В подтверждение этого истец предъявил представителю ТЦК приложение "Резерв+", где был сформирован военно-учетный документ в электронной форме.

Однако в ТЦК составили на мужчину протокол, где отметили, что он отказался показать военно-учетный документ, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 3 статьи 210-1 КУоАП. На основании этого на него наложили штраф в размере 25 500 грн.

Решение суда

В решении суда говорится, что предъявление мобильного приложения "Резерв+" является исполнением военнообязанных требований части 6 статьи 22 Закона №3543. Представители ТЦК не смогли в суде доказать, что истец не показал военно-учетный документ, никаких доказательств этого не предоставили. Суд решил отменить постановление о наложении административного взыскания.

Напомним, ТЦК применяет штрафные санкции в отношении широкого круга граждан. В настоящее время суммы штрафов колеблются в размере от 17 до 51 тысячи гривен.

Даже по истечении срока подачи иска можно оспорить штраф от территориального центра комплектования в суде. Штраф может быть признан незаконным в нескольких случаях.

суд штраф ТЦК и СП судебные решения военно-учетный документ

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