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Штрафи від ТЦК можна оскаржити у суді — пояснення юристів

7 грудня 2024 09:29
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Штрафи від ТЦК — як оскаржити в суді
Представники ТЦК та чоловік. Фото: facebook.com/lvivobltck
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Навіть після закінчення строку подання позову можна оскаржити штраф від територіального центру комплектування у суді. Штраф може бути визнаний незаконним у декількох випадках. 

Про це повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель.

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Кошель заявив, що штрафи від ТЦК останнім часом все частіше почали скасовувати у судовому порядку.

Юрист зауважив, що навіть якщо особа дізналася про штраф пізно, вона все одно може оскаржити рішення суду. Це можна зробити, подавши адміністративний позов до районного або міського суду за місцем реєстрації або перебування ТЦК. Зробити це необхідно протягом десяти днів з моменту винесення постанови.

У випадку, якщо строк для подання позову вже минув, можна подати заяву про поновлення строку оскарження разом із позовом.

Кошель також зазначив, що у разі відсутності вагомих аргументів для оскарження постанови ТЦК про накладання штрафу, можна посилатись на порушення прав через неповідомлення про дату, час та місце розгляду справи. За його словами, за подання позову слід сплатити судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму.

Юрист підкреслив, що після подання документів суд повинен їх розглянути.

Який штраф від ТЦК вважається накладеним незаконно

Кошель також розповів про випадки, коли штраф вважається незаконним. Це стосується ситуацій, коли особа не підлягає військовому обліку, є поважні причини для неявки до ТЦК чи в документах є помилки, що призвели до накладення штрафу. 

Штраф також може бути визнаний незаконним у разі неналежної поведінки співробітників ТЦК, дискримінації або незаконного вилучення документів.

Нагадаємо, якщо чоловіки від 18 до 60 років не проінформували протягом семи днів відповідні органи про будь-які зміни в сімейному стані, місці проживання, роботі чи інших персональних даних, то їм загрожує штраф.

Раніше ми писали про те, як оплатили штраф від ТЦК та що важливо зробити після оплати. Зокрема, принцип оплати штрафів за порушення правил військового обліку аналогічний до сплати штрафів патрульної поліції.

суд правосуддя штраф позов війна в Україні ТЦК та СП чоловіки

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