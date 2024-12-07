Штрафы от ТЦК — как обжаловать в суде

Представители ТЦК и мужчина. Фото: facebook.com/lvivobltck

Даже по истечении срока подачи иска можно обжаловать штраф от территориального центра комплектования в суде. Штраф может быть признан незаконным в нескольких случаях.

Об этом сообщил юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель.

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Кошель заявил, что штрафы от ТЦК в последнее время все чаще стали отменять в судебном порядке.

Юрист отметил, что даже если лицо узнало о штрафе поздно, оно все равно может обжаловать решение суда. Это можно сделать, подав административный иск в районный или городской суд по месту регистрации или пребывания ТЦК. Сделать это необходимо в течение десять дней с момента вынесения постановления.

В случае, если срок для подачи иска уже истек, можно подать заявление о восстановлении срока обжалования вместе с иском.

Кошель также отметил, что в случае отсутствия весомых аргументов для обжалования постановления ТЦК о наложении штрафа можно ссылаться на нарушение прав из-за неуведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела. По его словам, за подачу иска следует уплатить судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума.

Юрист подчеркнул, что после подачи документов суд должен их рассмотреть.

Какой штраф от ТЦК считается наложенным незаконно

Кошель также рассказал о случаях, когда штраф считается незаконным. Это касается ситуаций, когда лицо не подлежит воинскому учету, есть уважительные причины для неявки в ТЦК или в документах есть ошибки, которые привели к наложению штрафа.

Штраф также может быть признан незаконным в случае неподобающего поведения сотрудников ТЦК, дискриминации или незаконного изъятия документов.

Напомним, если мужчины от 18 до 60 лет не проинформировали в течение семи дней соответствующие органы о каких-либо изменениях в семейном состоянии, месте проживания, работе или других персональных данных, то им грозит штраф.

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