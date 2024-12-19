Спеціальний облік ТЦК - коли це відбувається автоматично

Процес обліку військовозобов’язаних у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Військовозобов’язані громадяни, які отримали бронювання на підприємства, мають бути зараховані на спеціальний облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. У деяких ситуаціях це зарахування відбувається автоматично.

Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.

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В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації.

Частина громадян має право отримати бронювання від своїх роботодавців, якщо вони є критично важливими для вітчизняної економіки підприємствами.

Під час бронювання роботодавець має вказати наступні дані свого працівника:

реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);

військово-облікову спеціальність;

дату уточнення військово-облікових даних.

Кого зараховують на спеціальний облік ТЦК автоматично

Після того, як будуть розглянуті документи на бронювання і відповідні структури ухвалять позитивне рішення, такого заброньованого громадянина мають зарахувати на спеціальний облік у ТЦК.

Адвокат Андрій Карпенко пояснив, коли такого громадянина зараховують на спецоблік автоматично.

Це відбувається тоді, коли громадянин, якого бронюють від мобілізації:

перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);

уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;

не перебуває у розшуку.

Нагадаємо, ми писали про те, які зміни чекають у процесі бронювання на підприємства аграрної сфери в 2025 році.

Також ми повідомляли про те, чи достатньо для продовження бронювання одного лише електронного військово-облікового документу.