Спеціальний облік ТЦК - коли це відбувається автоматично

Спецоблік ТЦК — коли громадянин потрапляє туди автоматично
Військовозобов’язані громадяни, які отримали бронювання на підприємства, мають бути зараховані на спеціальний облік у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки. У деяких ситуаціях це зарахування відбувається автоматично.
Про це на порталі b2bconsult написав адвокат Андрій Карпенко.
Бронювання від мобілізації — які дані потрібні
В Україні продовжується загальна мобілізація, оголошена після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації.
Частина громадян має право отримати бронювання від своїх роботодавців, якщо вони є критично важливими для вітчизняної економіки підприємствами.
Під час бронювання роботодавець має вказати наступні дані свого працівника:
- реквізити військово-облікового документа (у паперовій або електронній формі);
- військово-облікову спеціальність;
- дату уточнення військово-облікових даних.
Кого зараховують на спеціальний облік ТЦК автоматично
Після того, як будуть розглянуті документи на бронювання і відповідні структури ухвалять позитивне рішення, такого заброньованого громадянина мають зарахувати на спеціальний облік у ТЦК.
Адвокат Андрій Карпенко пояснив, коли такого громадянина зараховують на спецоблік автоматично.
Це відбувається тоді, коли громадянин, якого бронюють від мобілізації:
- перебуває на військовому обліку та має військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі);
- уточнив дані щодо перебування на військовому обліку;
- не перебуває у розшуку.
Нагадаємо, ми писали про те, які зміни чекають у процесі бронювання на підприємства аграрної сфери в 2025 році.
Також ми повідомляли про те, чи достатньо для продовження бронювання одного лише електронного військово-облікового документу.
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