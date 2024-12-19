Специальный учет ТЦК – когда это происходит автоматически

Процесс учета военнообязанных в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Военнообязанные граждане, получившие бронирование на предприятия, должны быть зачислены на специальный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В некоторых ситуациях это зачисление происходит автоматически.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

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Бронирование от мобилизации — какие данные нужны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.

Часть граждан имеет право получить бронирование от своих работодателей, если они являются критически важным для отечественной экономики предприятиями.

При бронировании работодатель должен указать следующие данные своего работника:

реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);

военно-учетную специальность;

дату уточнения военно-учетных данных.

Кого зачисляют на специальный учет ТЦК автоматически

После того, как будут рассмотрены документы на бронирование и соответствующие структуры, примут положительное решение, такого забронированного гражданина должны зачислить на специальный учет в ТЦК.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, когда такого гражданина зачисляют на спецучет автоматически.

Это происходит тогда, когда гражданин, бронируемый от мобилизации:

состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);

уточнил данные о пребывании на военном учете;

не находится в розыске.

Напомним, мы писали о том, какие изменения ожидают в процессе бронирования предприятия аграрной сферы в 2025 году.

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