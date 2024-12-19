Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Спецучет ТЦК — когда гражданин попадает туда автоматически arrow

Спецучет ТЦК — когда гражданин попадает туда автоматически

19 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Специальный учет ТЦК – когда это происходит автоматически
Процесс учета военнообязанных в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане, получившие бронирование на предприятия, должны быть зачислены на специальный учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В некоторых ситуациях это зачисление происходит автоматически.

Об этом на портале b2bconsult написал адвокат Андрей Карпенко.

Читайте также:

Бронирование от мобилизации — какие данные нужны

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, объявленная после начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации.

Часть граждан имеет право получить бронирование от своих работодателей, если они являются критически важным для отечественной экономики предприятиями.

При бронировании работодатель должен указать следующие данные своего работника:

  • реквизиты военно-учетного документа (в бумажной или электронной форме);
  • военно-учетную специальность;
  • дату уточнения военно-учетных данных.

Кого зачисляют на специальный учет ТЦК автоматически

После того, как будут рассмотрены документы на бронирование и соответствующие структуры, примут положительное решение, такого забронированного гражданина должны зачислить на специальный учет в ТЦК.

Адвокат Андрей Карпенко объяснил, когда такого гражданина зачисляют на спецучет автоматически.

Это происходит тогда, когда гражданин, бронируемый от мобилизации:

  • состоит на военном учете и имеет военно-учетный документ (в бумажной или электронной форме);
  • уточнил данные о пребывании на военном учете;
  • не находится в розыске.

Напомним, мы писали о том, какие изменения ожидают в процессе бронирования предприятия аграрной сферы в 2025 году.

Также мы сообщали о том, достаточно ли для продолжения бронирования одного только электронного военно-учетного документа.

военный учет бронирование ТЦК и СП военнообязанные военно-учетный документ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

01:17 Возле Киева слышны взрывы — что произошло

Срочная новость

00:58 В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу - что известно

00:30 Спецучет ТЦК — когда гражданин попадает туда автоматически

00:15 В Кривом Роге исчез свет вблизи места взрыва

00:03 Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе — что известно

18 декабря 2024

23:56 Подоляк назвал причины, почему бойцы уходят в СОЧ

23:14 Германия за год вдвое увеличила поставки оружия в Украину

23:11 В Кривом Роге прогремели взрывы

23:03 Мужчина подделал военные документы — что решил суд

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

Срочная новость

01:17 Возле Киева слышны взрывы — что произошло

Срочная новость

00:58 В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу - что известно

00:30 Спецучет ТЦК — когда гражданин попадает туда автоматически

00:15 В Кривом Роге исчез свет вблизи места взрыва

00:03 Зеленский встретился с Макроном в Брюсселе — что известно

18 декабря 2024

23:56 Подоляк назвал причины, почему бойцы уходят в СОЧ

23:14 Германия за год вдвое увеличила поставки оружия в Украину

23:11 В Кривом Роге прогремели взрывы

23:03 Мужчина подделал военные документы — что решил суд

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Эксклюзив

06:37 Цены на елки в Одессе — насколько подорожал символ Нового года

06:15 Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

16 декабря 2024

06:40 Золото стремительно дорожает — цены на драгметаллы в декабре

15 декабря 2024

07:25 Вы состаритесь — сколько лет нужно собирать на жилье в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине