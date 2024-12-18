Бронювання для аграрного сектору 2025 - всі зміни

Працівники аграрного сектору працюють у прифронтовому регіоні. Фото: "Слово і діло"

Наступного, 2025 року бронювання працівників аграрних підприємств зміниться. Підприємства мають підтвердити свій статус критично важливих, а працівники повинні заробляти не менше 20 тисяч гривень на місяць.

Про це йдеться у матеріалі на сайті Kurkul.

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Анулювання бронювань

Наступного, 2025 року, відбудуться зміни у процесі бронювання працівників аграрних підприємств.

Так, з 28 лютого будуть анульовані усі попередні бронювання, які були оформлені через "Дію" чи через Міністерство економіки.

Для того, аби надалі оформлювати бронювання, аграрні підприємства мають підтвердити свій статус критично важливих для української економіки.

Обов’язкові вимоги до підприємств і працівників

Згідно із новими правилами, два критерії для таких підприємств стають обов’язковими.

Це, по-перше, розмір нарахованої працівнику заробітної плати. Ця зарплата має становити не менше мінімальної заробітної плати в країні, помноженої на 2,5.

Тобто працівник, аби бути заброньованим, має заробляти не менше 20 тисяч гривень на місяць.

Друга вимога — це відсутність заборгованості підприємства по усіх податках. Для цього підприємство має надавати довідку чи витяг із Державної податкової служби.

Нагадаємо, ми писали раніше про те, чи можливе бронювання без військово-облікової спеціальності у документах громадянина.

Також ми повідомляли про можливість бронювання обмежено придатних громадян.