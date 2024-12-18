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Бронирование в 2025 году — чего ждать аграриям

18 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронирование для аграрного сектора 2025 года - все изменения
Работники аграрного сектора работают в прифронтовом регионе. Фото: "Слово і діло"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В следующем, 2025 бронирование работников аграрных предприятий изменится. Предприятия должны подтвердить свой статус критически важных, а работники должны зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом говорится в материале на сайте Kurkul.

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В следующем, 2025 году произойдут изменения в процессе бронирования работников аграрных предприятий.

Так, с 28 февраля будут аннулированы все предварительные бронирования, оформленные через "Дію" или через Министерство экономики.

Для того чтобы в дальнейшем оформлять бронирование, аграрные предприятия должны подтвердить свой статус критически важных для украинской экономики.

Обязательные требования к предприятиям и работникам

Согласно новым правилам, два критерия для таких предприятий становятся обязательными.

Это, во-первых, размер начисленной работнику заработной платы. Эта зарплата должна составлять не менее минимальной заработной платы в стране, умноженной на 2,5.

То есть работник, чтобы быть забронированным, должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц.

Второе требование — это отсутствие задолженности предприятия по всем налогам. Для этого предприятие должно предоставлять справку или выписку из Государственной налоговой службы.

Напомним, мы писали ранее о том, возможно ли бронирование без военно-учетной специальности в документах гражданина.

Также мы сообщали о возможности бронирования ограниченно подходящих граждан.

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