Бронирование для аграрного сектора 2025 года - все изменения

Бронирование в 2025 году — чего ждать аграриям
В следующем, 2025 бронирование работников аграрных предприятий изменится. Предприятия должны подтвердить свой статус критически важных, а работники должны зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц.
Об этом говорится в материале на сайте Kurkul.
Аннулирование бронирований
В следующем, 2025 году произойдут изменения в процессе бронирования работников аграрных предприятий.
Так, с 28 февраля будут аннулированы все предварительные бронирования, оформленные через "Дію" или через Министерство экономики.
Для того чтобы в дальнейшем оформлять бронирование, аграрные предприятия должны подтвердить свой статус критически важных для украинской экономики.
Обязательные требования к предприятиям и работникам
Согласно новым правилам, два критерия для таких предприятий становятся обязательными.
Это, во-первых, размер начисленной работнику заработной платы. Эта зарплата должна составлять не менее минимальной заработной платы в стране, умноженной на 2,5.
То есть работник, чтобы быть забронированным, должен зарабатывать не менее 20 тысяч гривен в месяц.
Второе требование — это отсутствие задолженности предприятия по всем налогам. Для этого предприятие должно предоставлять справку или выписку из Государственной налоговой службы.
Напомним, мы писали ранее о том, возможно ли бронирование без военно-учетной специальности в документах гражданина.
Также мы сообщали о возможности бронирования ограниченно подходящих граждан.
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