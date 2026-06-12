ТЦК може викликати громадянина через відстрочку

Громадяни в черзі у ТЦК. Фото: korosten.today

Територіальний центр комплектування надсилає повістки громадянам. Причини для надсилання повісток ТЦК можуть бути різними. Так, громадянину з відстрочкою від мобілізації може надійти повістка з вимогою з’явитися у ТЦК саме для вирішення питання відстрочки.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Види повісток від ТЦК

Територіальні центри комплектування мають право викликати громадян, які перебувають на військовому обліку. Виклик традиційно здійснюється за допомогою такого інструменту, як повістки.

Законодавство розрізняє кілька видів повісток. Це перш за все повістки на оновлення чи уточнення військово-облікових даних.

Також повістки можуть направлятися для того, аби громадянин з’явився і пройшов ВЛК. Ще одним видом повісток є бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження.

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Виклик через наявність відстрочки

До юристів звернувся громадянин, який має оформлену відстрочку від мобілізації. Чоловік розповів, що його викликали повісткою до ТЦК.

Громадянин поцікавився, чи має територіальний центр комплектування таке право. Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що не тільки має право, а і може викликати громадянина з відстрочкою саме через питання відстрочки.

Адвокат Андрій Межирицький у відповіді зазначив: "Наявність відстрочки (через бронювання або за сімейними обставинами) не позбавляє ТЦК та СП права викликати Вас повісткою. Згідно з Правилами військового обліку, виклик може бути здійснений для перевірки підстав для продовження або чинності самої відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи має ТЦК право викликати громадянина на ВЛК дзвінком.

Законодавство чітко визначає, що направлення на ВЛК надсилається поштою чи вручається особисто військовозобов’язаному громадянину. Усі інші варіанти, зокрема, і телефонний дзвінок, є незаконними.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК може надіслати повістку і викликати людину навіть із бронею.

В Україні у зв'язку з воєнним станом і мобілізацією призову підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Причому надіслати повістку і викликати до ТЦК можуть навіть тих, хто має бронь.