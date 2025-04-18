Виклик на ВЛК по телефону - коли ТЦК має право

Громадянин на ВЛК. Фото: "РБК-Україна"

Законодавство чітко визначає, що направлення на ВЛК надсилається поштою чи вручається особисто військовозобов’язаному громадянину. Усі інші варіанти, зокрема, і телефонний дзвінок, є незаконними.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Направлення на ВЛК по телефону

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи правомірним є направлення на військово-лікарську комісію, яке він отримав.

За словами чоловіка, йому подзвонили по телефону із ТЦК і запросили на ВЛК.

"На мій погляд, все ж таки має бути офіційний виклик від ТЦК та СП у спосіб, визначений чинним законодавством. Виклик на медичний огляд за телефонним викликом точно не відповідає чинному законодавству", — припустив адвокат В’ячеслав Кирда.

Юрист додав, що у такій ситуації військовозобов’язаний може і не реагувати на таке направлення.

Чи має громадянин реагувати на "телефонну повістку"

Інший юрист, Владислав Дерій, підтвердив припущення свого колеги.

"Повідомлення про явку до ТЦК телефонним дзвінком не передбачено Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації", — нагадав Дерій.

Юрист підкреслив, що чинними сповіщеннями є повістка, вручена або особисто, або поштою.

"У громадянина немає обов'язку з'являтись до ТЦК по дзвінку невідомо від кого. У Вашому випадку ніякої відповідальності за неприбуття до ТЦК не буде", — запевнив військовозобов’язаного Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, якими є строки проходження військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, як пройти військово-лікарську комісію не в ТЦК, а у поліклініці.