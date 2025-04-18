Вызов на ВВК по телефону - когда ТЦК имеет право

Гражданин на ВВК. Фото: "РБК-Україна"

Законодательство четко определяет, что направление на ВВК направляется по почте или вручается лично военнообязанному гражданину. Все другие варианты, в том числе и телефонный звонок, являются незаконными.

Об этом написали на портале "Юристы.UA".

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Направление на ВВК по телефону

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, правомерно ли направление на военно-врачебную комиссию, которое он получил.

По словам мужчины, ему позвонили по телефону из ТЦК и пригласили на ВВК.

"На мой взгляд, все же должен быть официальный вызов от ТЦК и СП способом, определенным действующим законодательством. Вызов на медицинский осмотр по телефонному вызову точно не соответствует действующему законодательству", — предположил адвокат Вячеслав Кирда.

Юрист добавил, что в такой ситуации военнообязанный может и не реагировать на такое направление.

Должен ли гражданин реагировать на "телефонную повестку"

Другой юрист, Владислав Дерий, подтвердил предположение своего коллеги.

"Сообщение о явке в ТЦК телефонным звонком не предусмотрено Порядком проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации", — напомнил Дерий.

Юрист подчеркнул, что действующими извещениями является повестка, врученная либо лично, либо по почте.

"У гражданина нет обязанности являться в ТЦК по звонку неизвестно от кого. В Вашем случае никакой ответственности за неприбытие в ТЦК не будет", — заверил военнообязанного Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, каковы сроки прохождения военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, как пройти военно-врачебную комиссию не в ТЦК, а в поликлинике.