ТЦК может вызвать гражданина в связи с отсрочкой

Граждане в очереди в ТЦК. Фото: korosten.today

Территориальный центр комплектования направляет повестки гражданам. Причины для направления повесток ТЦК могут быть разными. Так, гражданину, имеющему отсрочку от мобилизации, может поступить повестка с требованием явиться в ТЦК именно для решения вопроса об отсрочке.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Виды повесток от ТЦК

Территориальные центры комплектования имеют право вызывать граждан, состоящих на воинском учете. Вызов традиционно осуществляется с помощью такого инструмента, как повестка.

Законодательство различает несколько видов повесток. Это прежде всего повестки на обновление или уточнение военно-учетных данных.

Также повестки могут направляться для того, чтобы гражданин явился и прошел ВВК. Еще одним видом повесток является боевая повестка, или же мобилизационное распоряжение.

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Вызов из-за наличия отсрочки

К юристам обратился гражданин, у которого оформлена отсрочка от мобилизации. Мужчина рассказал, что его вызвали повесткой в ТЦК.

Гражданин поинтересовался, имеет ли территориальный центр комплектования такое право. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что не только имеет право, но и может вызвать гражданина с отсрочкой именно по вопросу отсрочки.

Адвокат Андрей Межирицкий в ответе отметил: «Наличие отсрочки (по причине бронирования или по семейным обстоятельствам) не лишает ТЦК и СП права вызвать Вас повесткой. Согласно Правилам воинского учета, вызов может быть осуществлен для проверки оснований для продления или действия самой отсрочки».

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, имеет ли ТЦК право вызвать гражданина на ВЛК по телефону.

Законодательство четко определяет, что направление на ВВК отправляется по почте или вручается лично военнообязанному гражданину. Все остальные варианты, в частности, и телефонный звонок, являются незаконными.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что ТЦК может отправить повестку и вызвать человека даже с броней.

В Украине в связи с военным положением и мобилизацией призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Причем выслать повестку и вызвать в ТЦК могут даже тех, кто имеет бронь.