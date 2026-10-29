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Головна ТЦК Tesla з військовими номерами у Хмельницькому: чим завершилася перевірка ВСП

Tesla з військовими номерами у Хмельницькому: чим завершилася перевірка ВСП

Ua ru
29 жовтня 2026 07:30
Номери ЗСУ на авто у Хмельницькому: чим завершилася перевірка facebook.com/UA.Military.Police
Автомобіль, на якому незаконно встановлено військові номерні знаки. Фото: facebook.com/UA.Military.Police

Після появи в соцмережах 21 жовтня відео з Tesla Model Y біля Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки почали обговорювати можливі порушення з боку військових посадовців. Вартість автомобіля оцінювали у 25–35 тисяч доларів, а його появу з номерними знаками військового зразка пов'язували з можливими зловживаннями. Представники Військової служби правопорядку у Збройних Силах України провели перевірку обставин.

Про це повідомляє ВСП у Збройних Силах України, передає Новини.LIVE.

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Публікація автівки з військовими номерними знаками у Хмельницькому
Допис про автівку із номерними знаками військового зразка. Зображення: facebook.com/UA.Military.Police

Tesla біля ТЦК: причетність посадовців не підтвердилася

Представники Військової інспекції безпеки дорожнього руху Хмельницького зонального відділу ВСП встановили місцеперебування автомобіля та затримали його для перевірки.

За кермом перебував чинний військовослужбовець ЗСУ. Це солдат 1990 року народження, який служить сапером в одному з бойових підрозділів. Він тривалий час виконує бойові завдання на східному напрямку.

У ВСП не підтвердили причетності посадовців ТЦК та СП до автомобіля. За поясненням військового, він придбав Tesla Model Y на вторинному ринку за власні кошти. Частину грошей становили виплати за участь у бойових діях.

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Під час перевірки з'ясувалося, що номерні знаки військового зразка на автомобілі використовували незаконно.

Військовослужбовець пояснив, що придбав їх через соціальні мережі. Він хотів уникнути автоматичної фіксації перевищення швидкості. Чоловік визнав неправомірність своїх дій і розкаявся.

До оформлення порушень залучили представників Управління патрульної поліції в Хмельницькій області. Вони зафіксували кілька адміністративних правопорушень, зокрема використання незаконно встановлених номерних знаків ЗСУ та відсутність реєстраційного документа на автомобіль. Також зафіксували порушення, пов'язані з документами на право керування транспортним засобом.

За результатами розгляду справи військовослужбовця притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 2 ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф.

У ВСП наголосили, що військова служба та участь у бойових діях не звільняють від відповідальності за порушення закону.

"Також, звертаємо увагу на те, що зазначений випадок свідчить, чому важливо відокремлювати припущення від встановлених фактів. Неперевірені звинувачення та образи можуть використовуватися для інформаційних маніпуляцій та внесення розбрату в суспільстві. Відповідальність має бути персональною, а висновки — ґрунтуватися на фактах", — зазначили у Військовій службі правопорядку.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що співробітник ТЦК Олександр Нодянош задекларував грошові подарунки дружині на суму понад 5,5 млн гривень, операції з нерухомістю та автомобіль вартістю понад 1,3 млн гривень. Водночас його власні грошове забезпечення та соціальні виплати за рік становили близько 672 тисяч гривень. Основна частина великих грошових надходжень припадала на його дружину Ольгу Кітуру.

Також Новини.LIVE писали про те, що військовий квиток не звільняє від відповідальності за правопорушення. Порушення правил дорожнього руху та інші цивільні правопорушення розглядають відповідні правоохоронні органи. ВСП, своєю чергою, стежить за правопорядком і військовою дисципліною у Збройних Силах України.

Tesla Хмельницький автомобіль ВСП номер
Юлія Шепілова - редактор стрічки новин
Автор:
Юлія Шепілова

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