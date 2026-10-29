Автомобиль, на котором незаконно установлены военные номерные знаки. Фото: facebook.com/UA.Military.Police

После появления 21 октября в соцсетях видео с Tesla Model Y возле Хмельницкого территориального центра комплектования и социальной поддержки начали обсуждать возможные нарушения со стороны военных чиновников. Стоимость автомобиля оценивали в 25–35 тысяч долларов, а его появление с номерными знаками военного образца связывали с возможными злоупотреблениями. Представители Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины провели проверку обстоятельств.

Об этом сообщает ВСП в Вооруженных Силах Украины, передает Новини.LIVE.

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Пост об автомобиле с номерными знаками военного образца. Изображение: facebook.com/UA.Military.Police

Tesla возле ТЦК: причастность должностных лиц не подтвердилась

Представители Военной инспекции безопасности дорожного движения Хмельницкого зонального отдела ВСП установили местонахождение автомобиля и задержали его для проверки.

За рулем находился действующий военнослужащий ВСУ. Это солдат 1990 года рождения, который служит сапером в одном из боевых подразделений. Он длительное время выполняет боевые задачи на восточном направлении.

В ВСП не подтвердили причастности должностных лиц ТЦК и СП к автомобилю. По словам военного, он приобрел Tesla Model Y на вторичном рынке за собственные средства. Часть денег составляли выплаты за участие в боевых действиях.

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В ходе проверки выяснилось, что номерные знаки военного образца на автомобиле использовались незаконно.

Военнослужащий объяснил, что приобрел их через социальные сети. Он хотел избежать автоматической фиксации превышения скорости. Мужчина признал неправомерность своих действий и раскаялся.

К оформлению нарушений привлекли представителей Управления патрульной полиции в Хмельницкой области. Они зафиксировали несколько административных правонарушений, в частности использование незаконно установленных номерных знаков ВСУ и отсутствие регистрационного документа на автомобиль. Также были зафиксированы нарушения, связанные с документами на право управления транспортным средством.

По результатам рассмотрения дела военнослужащего привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначили штраф.

В ВСП подчеркнули, что военная служба и участие в боевых действиях не освобождают от ответственности за нарушение закона.

"Кроме того, обращаем внимание на то, что указанный случай свидетельствует о том, почему важно отделять предположения от установленных фактов. Непроверенные обвинения и оскорбления могут использоваться для информационных манипуляций и внесения раздора в обществе. Ответственность должна быть персональной, а выводы — основываться на фактах", — отметили в Военной службе правопорядка.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что сотрудник ТЦК Александр Нодянош задекларировал денежные подарки супруге на сумму свыше 5,5 млн гривен, операции с недвижимостью и автомобиль стоимостью более 1,3 млн гривен. В то же время его собственное денежное обеспечение и социальные выплаты за год составили около 672 тысяч гривен. Основная часть крупных денежных поступлений приходилась на его жену Ольгу Китуру.

Также Новини.LIVE писали о том, что военный билет не освобождает от ответственности за правонарушения. Нарушения правил дорожного движения и другие гражданские правонарушения рассматриваются соответствующими правоохранительными органами. ВСП, в свою очередь, следит за правопорядком и военной дисциплиной в Вооруженных Силах Украины.