Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Свідоцтво про хворобу не затверджують: пишіть заяви в ВЛК та ТЦК

Свідоцтво про хворобу не затверджують: пишіть заяви в ВЛК та ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 23 квітня 2026 00:30
Свідоцтво про хворобу не затверджують: пишіть заяви в ВЛК та ТЦК
Співробітники територіального центру комлектування. Фото: "Суспільне Луцьк"

Якщо громадянину затягують процес визнання його невійськовозобов’язаним, зокрема, не оформлюють свідоцтво про хворобу, громадянин має право оскаржити такі дії. Юристи пояснили, що заяви краще подавати відразу у кілька організацій. Це, зокрема, територіальний центр комплектування і військово-лікарська комісія.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Навіщо потрібні ВЛК

Одним із основних елементів військового обліку в Україні є інститут військово-лікарських комісій (ВЛК). Військово-лікарські комісії також потрібні для проведення ефективної загальної чи часткової мобілізації.

Якщо військово-лікарська комісія визнає громадянина непридатним до військової служби, він має бути визнаний невійськовозобов’язаним. Після цього громадянина виключають з військового обліку.

Для того, аби пройти увесь процес до моменту виключення з обліку, громадянину потрібен один ключовий документ. Це так зване свідоцтво про хворобу.

Читайте також:

Звернення одночасно у ВЛК та ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що довгий час не може отримати остаточний висновок про виключення з військового обліку. Чоловік наголосив, що, зокрема, затягується процес оформлення свідоцтва про хворобу.

Громадянин поцікавився, в яку саме організацію потрібно писати скаргу. Юристи наголосили, що оскаржувати бездіяльність потрібно у кількох напрямках.

Так, юрист Євген Корнійчук підкреслив: "По-перше, варто звернутися до обласного ТЦК та СП із письмовою заявою. У заяві слід вимагати надання інформації щодо факту надходження, реєстрації та місцезнаходження документа (свідоцтва про хворобу), а також, у разі його наявності, надання належним чином засвідченої копії".

Крім того, додав юрист, варто звернутися і до ВЛК: "Доцільним є звернення до військово-лікарської комісії, яка здійснювала оформлення відповідного свідоцтва про хворобу. У зверненні треба окреслити вимогу надати підтвердження направлення документа, зокрема копію супровідного листа, реєстраційні реквізити та відомості про спосіб його передачі"

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, хто і коли видає військовозобов’язаному громадянину на руки свідоцтво про хворобу.

Юристи пояснили, яка організація затверджує факт непридатності і підписує свідоцтво про хворобу, що має бути видане на руки громадянину. А саме свідоцтво про хворобу видають в ТЦК після рішення центральної ВЛК.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, скільки часу має ВЛК на опрацювання свідоцтва про хворобу.

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.

хвороба ВЛК ТЦК та СП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації