Свідоцтво про хворобу видають в ТЦК після рішення центральної ВЛК

Районна військово-лікарська комісія.

Непридатність до військової служби є підставою для виключення громадянина з військового обліку. Підтвердженням факту непридатності є свідоцтво про хворобу. Юристи пояснили, яка організація затверджує факт непридатності і підписує свідоцтво про хворобу, що має бути видане на руки громадянину.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виключення з обліку за станом здоров’я

Військовозобов'язані громадяни, які за станом здоров’я не можуть проходити військову службу, мають бути виключені з військового обліку. Територіальний центр комплектування зобов’язаний оформити цей процес.

При цьому громадянин, який був виключений з військового обліку за медичними показниками, повинен отримати документ, який підтверджуватиме його статус і дозволятиме, зокрема, виїзд за кордон. Цей документ — свідоцтво про хворобу.

До юристів звернувся громадянин, який має бути виключений з військового обліку. Чоловік поцікавився, чому він не може отримати свідоцтво про хворобу без підтвердження з боку центральної військово-лікарської комісії.

Коли громадянин отримає свідоцтво про хворобу

Юристи, коментуючи цю ситуацію, наголосили, що виключення з військового обліку є прерогативою не районної ВЛК чи районного ТЦК, а організацій вищого рівня. Найголовнішою у системі ВЛК є центральна військово-лікарська комісія.

Саме рішення ЦВЛК є головним і визначальним у питанні оформлення факту непридатності громадянина до військової служби. А підтвердженням непридатності, наголосив адвокат Юрій Айвазян, якраз і є свідоцтво про хворобу.

Айвазян пояснив: "Після того, як ЦВЛК затвердила постанову ВЛК в ТЦК Вам повинні були видати свідоцтво про хворобу, засвідчене печаткою самого ТЦК та електронний протокол, засвідчений печаткою ЦВЛК". Таким чином, виключення з військового обліку, разом із видачею свідоцтва про хворобу, відбувається тільки після ухвалення цього рішення на рівні центральної військово-лікарської комісії.

Обласна військово-лікарська комісія, як і ВЛК інших рівнів, мають чітко визначений термін розгляду свідоцтв про хворобу військовозобов’язаних. Таким чином, вони не можуть затягувати визнання громадян непридатними до військової служби безкінечно.

Якщо громадяни, яких було знято з військового обліку за станом здоров’я, хочуть перетнути кордон, то їм варто мати при собі повний пакет документів. Зокрема, й тих, що підтверджують їхню хворобу, що й стала підставою для виключення з обліку.