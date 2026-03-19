Свидетельство о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК

Районная военно-врачебная комиссия.

Непригодность к военной службе является основанием для исключения гражданина с воинского учета. Подтверждением факта непригодности является свидетельство о болезни. Юристы объяснили, какая организация утверждает факт непригодности и подписывает свидетельство о болезни, которое должно быть выдано на руки гражданину.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Исключение из учета по состоянию здоровья

Военнообязанные граждане, которые по состоянию здоровья не могут проходить военную службу, должны быть исключены с воинского учета. Территориальный центр комплектования обязан оформить этот процесс.

При этом гражданин, который был исключен с воинского учета по медицинским показаниям, должен получить документ, подтверждающий его статус и позволяющий, в частности, выезд за границу. Этот документ — свидетельство о болезни.

К юристам обратился гражданин, который должен быть исключен с воинского учета. Мужчина поинтересовался, почему он не может получить свидетельство о болезни без подтверждения со стороны центральной военно-врачебной комиссии.

Когда гражданин получит свидетельство о болезни

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что исключение из воинского учета является прерогативой не районной ВВК или районного ТЦК, а организаций высшего уровня. Главной в системе ВВК является центральная военно-врачебная комиссия.

Именно решение ЦВВК является главным и определяющим в вопросе оформления факта непригодности гражданина к военной службе. А подтверждением непригодности, отметил адвокат Юрий Айвазян, как раз и является свидетельство о болезни.

Айвазян пояснил: "После того, как ЦВВК утвердила постановление ВВК в ТЦК Вам должны были выдать свидетельство о болезни, заверенное печатью самого ТЦК и электронный протокол, заверенный печатью ЦВВК". Таким образом, исключение с воинского учета, вместе с выдачей свидетельства о болезни, происходит только после принятия этого решения на уровне центральной военно-врачебной комиссии.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько времени имеет ВВК на обработку свидетельства о болезни.

Областная военно-врачебная комиссия, как и ВВК других уровней, имеют четко определенный срок рассмотрения свидетельств о болезни военнообязанных. Таким образом, они не могут затягивать признание граждан непригодными к военной службе бесконечно.

Добавим, мы сообщали о том, возможно ли пересечение границы без свидетельства о болезни

Если граждане, которые были сняты с воинского учета по состоянию здоровья, хотят пересечь границу, то им следует иметь при себе полный пакет документов. В частности, и тех, которые подтверждают их болезнь, которая и стала основанием для исключения с учета.