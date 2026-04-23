Свидетельство о болезни не утверждают: пишите заявления в ВВК и ТЦК

Дата публикации 23 апреля 2026 00:30
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне Луцьк"

Если гражданину затягивают процесс признания его невоеннообязанным, в частности, не оформляют свидетельство о болезни, гражданин имеет право обжаловать такие действия. Юристы объяснили, что заявления лучше подавать сразу в несколько организаций. Это, в частности, территориальный центр комплектования и военно-врачебная комиссия.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Зачем нужны ВВК

Одним из основных элементов воинского учета в Украине является институт военно-врачебных комиссий (ВВК). Военно-врачебные комиссии также нужны для проведения эффективной общей или частичной мобилизации.

Если военно-врачебная комиссия признает гражданина непригодным к военной службе, он должен быть признан невоеннообязанным. После этого гражданина исключают из воинского учета.

Для того, чтобы пройти весь процесс до момента исключения с учета, гражданину нужен один ключевой документ. Это так называемое свидетельство о болезни.

Обращение одновременно в ВВК и ТЦК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что долгое время не может получить окончательное заключение об исключении с воинского учета. Мужчина отметил, что, в частности, затягивается процесс оформления свидетельства о болезни.

Гражданин поинтересовался, в какую именно организацию нужно писать жалобу. Юристы отметили, что обжаловать бездействие нужно в нескольких направлениях.

Так, юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "Во-первых, следует обратиться в областной ТЦК и СП с письменным заявлением. В заявлении следует требовать предоставления информации о факте поступления, регистрации и местонахождении документа (свидетельства о болезни), а также, в случае его наличия, предоставления надлежащим образом заверенной копии".

Кроме того, добавил юрист, стоит обратиться и в ВВК: "Целесообразно обращение в военно-врачебную комиссию, которая осуществляла оформление соответствующего свидетельства о болезни. В обращении надо обозначить требование предоставить подтверждение направления документа, в частности копию сопроводительного письма, регистрационные реквизиты и сведения о способе его передачи".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, кто и когда выдает военнообязанному гражданину на руки свидетельство о болезни.

Юристы объяснили, какая организация утверждает факт непригодности и подписывает свидетельство о болезни, которое должно быть выдано на руки гражданину. А именно свидетельство о болезни выдают в ТЦК после решения центральной ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, сколько времени имеет ВВК на обработку свидетельства о болезни.

Областная военно-врачебная комиссия, как и ВВК других уровней, имеют четко определенный срок рассмотрения свидетельств о болезни военнообязанных. Таким образом, они не могут затягивать признание граждан непригодными к военной службе бесконечно.

болезнь ВВК ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
