Суд проти ТЦК: юрист назвав строки судового процесу

Громадянин подає заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Військовозобов’язані громадяни мають право подати судовий позов проти ТЦК. Такими позовами займаються окружні адміністративні суди. Тривалість судового позову може сягати 2-3 місяців.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Скарги на ТЦК

Громадянин має право оскаржити ті чи інші дії територіального центру комплектування. Це може бути як надсилання повістки чи адміністративне затримання, так і мобілізація громадянина у ситуації, коли він не підлягає призову.

Законодавство визначає право громадянина на оскарження дій ТЦК у різних форматах. Це може бути, наприклад, скарга до інших державних структур.

Перш за все, можна подати скаргу на дії районного територіального центру комплектування до ТЦК вищого рівня. Також скаргу можна залишити в Міністерстві оборони України чи Генеральному штабі ЗСУ.

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В суді розгляд триватиме до 3 місяців

Крім того, громадянин має право подати судовий позов проти тих чи інших дій територіального центру комплектування. Такими справами займаються окружні адміністративні суди за територіальністю.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він в судовому порядку оскаржити відмову у скасуванні розшуку, термін дії якого скінчився. Адвокат Юрій Айвазян наголосив у відповіді: "У разі, коли ТЦК відмовить у вирішенні питання про зняття з розшуку, треба звернутися до адміністративного суду із позовною заявою та зобов’язати ТЦК видалити дані про порушення правил ВО з Реєстру. Станом на зараз вже є позитивна судова практика по таких адміністративних справах".

Айвазян пояснив, як довго може тривати судовий розгляд таких питань. Адвокат резюмував: "Щодо строків розгляду справи в суді, то треба розраховувати мінімум на два-три місяці у суді першої інстанції".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у травні 2026 року суд оштрафував працівника ТЦК за мобілізацію чоловіка з інвалідністю.

На Івано-Франківщині судили підполковника ТЦК, який не перевіривши документи мобілізував чоловіка з інвалідністю. За це суд призначив підполковнику ТЦК відповідне покарання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Офісі омбудсмена назвали кількість скарг на ТЦК у поточному, 2026 році.

Від початку поточного року до Офісу омбудсмена надійшли понад три тисячі скарг на працівників ТЦК та СП. Йдеться про прямі звернення громадян впродовж перших п'яти місяців року. Якщо ж враховувати ті порушення, які працівники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на три.