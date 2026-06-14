Судебный процесс против ТЦК: юрист назвал сроки судебного разбирательства

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Граждане, подлежащие призыву в вооруженные силы, имеют право подать иск в суд против ТЦК. Такие иски рассматриваются окружными административными судами. Рассмотрение иска может занять 2–3 месяца.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Жалобы на ТЦК

Гражданин имеет право обжаловать те или иные действия территориального центра комплектования. Это может быть как направление повестки или административное задержание, так и мобилизация гражданина в ситуации, когда он не подлежит призыву.

Законодательство определяет право гражданина на обжалование действий ТЦК в различных форматах. Это может быть, например, жалоба в другие государственные структуры.

Прежде всего, можно подать жалобу на действия районного территориального центра комплектования в ТЦК более высокого уровня. Также жалобу можно оставить в Министерстве обороны Украины или Генеральном штабе ВСУ.

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В суде рассмотрение продлится до 3 месяцев

Кроме того, гражданин имеет право подать судебный иск против тех или иных действий территориального центра комплектования. Такими делами занимаются окружные административные суды по территориальному признаку.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он в судебном порядке обжаловать отказ в отмене розыска, срок действия которого истек. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул в ответе: "В случае, если ТЦК откажет в решении вопроса о снятии с розыска, необходимо обратиться в административный суд с исковым заявлением и обязать ТЦК удалить данные о нарушении правил ВО из Реестра. На данный момент уже существует положительная судебная практика по таким административным делам".

Айвазян объяснил, как долго может длиться судебное рассмотрение таких вопросов. Адвокат резюмировал: "Что касается сроков рассмотрения дела в суде, то нужно рассчитывать как минимум на два-три месяца в суде первой инстанции".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в мае 2026 года суд оштрафовал сотрудника ТЦК за мобилизацию мужчины с инвалидностью.

В Ивано-Франковской области судили подполковника ТЦК, который, не проверив документы, мобилизовал мужчину с инвалидностью. За это суд назначил подполковнику ТЦК соответствующее наказание.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что в Офисе омбудсмена назвали количество жалоб на ТЦК в текущем, 2026 году.

С начала текущего года в Офис омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на сотрудников ТЦК и СП. Речь идет о прямых обращениях граждан в течение первых пяти месяцев года. Если же учитывать те нарушения, которые сотрудники Офиса омбудсмена выявили самостоятельно, этот показатель можно умножить на три.