Позов проти ТЦК: потрібно вказувати районний, а не обласний

Співробітники територіального центру комплектування.

Якщо військовозобов’язаного громадянина незаконно повернули на військовий облік, він має право подати судовий позов проти ТЦК. Відповідачем у цьому позові треба вказати районний центр комплектування. Саме ця структура займається поверненням громадян на облік.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Позиватися потрібно проти районного ТЦК

Громадяни України, які перебувають на військовому обліку, мають право на оскарження тих чи інших дій територіального центру комплектування. Оскаржувати можна як у досудовому, так і у судовому порядку.

До юристів звернувся громадянин, який оскаржує дії щодо його незаконного повернення на військовий облік. Чоловік поцікавився, проти якого ТЦК подавати позов, районного чи обласного, який є наступним рівнем військового обліку в Україні.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи цю ситуацію, уточнив, чи громадянин намагається добитися внесення змін у реєстрі "Оберіг" і виключення його з обліку. Дерій зазначив: "Якщо так, то відповідачем є районний ТЦК, який поновив Вас на військовому обліку".

Дві вимоги до ТЦК

Юрист також пояснив, як правильно скласти таку позовну заяву. Вона, за словами Дерія, має містити дві вимоги.

Перша вимога стосується незаконних дій, уже вчинених ТЦК. Владислав Дерій зазначив: "Вимагайте визнати протиправною бездіяльність РТЦК та СП, що полягає у невнесенні до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів інформації про визнання Вас непридатним до військової служби та інформації про виключення Вас з військового обліку".

Друга вимога стосується подальших дій ТЦК. Юрист зазначив: "Має бути вимога зобов`язати РТЦК та СП внести до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів інформацію про визнання Вас непридатним до військової служби та інформацію про виключення Вас з військового обліку".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, як громадянин може оскаржити своє незаконне затримання.

Незаконне затримання і доставлення до територіального центру комплектування можна оскаржити в суді. Для цього потрібно зв’язатися з рідними чи адвокатом і передати їм усю інформацію про незаконне затримання.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи можна подати скаргу на дії ТЦК після військово-лікарської комісії.

Якщо територіальний центр комплектування не віддає результати ВЛК родині особи, яка пройшла цю комісію, то вони можуть поскаржитися на такі дії ТЦК. У центру комплектування немає таких повноважень, зазначили юристи.