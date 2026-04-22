Иск против ТЦК: нужно указывать районный, а не областной

Сотрудники территориального центра комплектования.

Если военнообязанного гражданина незаконно вернули на воинский учет, он имеет право подать судебный иск против ТЦК. Ответчиком в этом иске нужно указать районный центр комплектования. Именно эта структура занимается возвращением граждан на учет.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Подавать иск нужно против районного ТЦК

Граждане Украины, которые находятся на воинском учете, имеют право на обжалование тех или иных действий территориального центра комплектования. Обжаловать можно как в досудебном, так и в судебном порядке.

К юристам обратился гражданин, который оспаривает действия по его незаконному возвращению на воинский учет. Мужчина поинтересовался, против какого ТЦК подавать иск, районного или областного, который является следующим уровнем воинского учета в Украине.

Юрист Владислав Дерий, комментируя эту ситуацию, уточнил, пытается ли гражданин добиться внесения изменений в реестре "Оберіг" и исключения его с учета. Дерий отметил: "Если да, то ответчиком является районный ТЦК, который восстановил Вас на воинском учете".

Два требования к ТЦК

Юрист также объяснил, как правильно составить такое исковое заявление. Оно, по словам Дерия, должно содержать два требования.

Первое требование касается незаконных действий, уже совершенных ТЦК. Владислав Дерий отметил: "Требуйте признать противоправной бездеятельность РТЦК и СП, которая заключается в невнесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информации о признании Вас непригодным к военной службе и информации об исключении Вас с воинского учета".

Второе требование касается дальнейших действий ТЦК. Юрист отметил: "Должно быть требование обязать РТЦК и СП внести в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов информацию о признании Вас непригодным к военной службе и информацию об исключении Вас с воинского учета".

Незаконное задержание и доставку в территориальный центр комплектования можно обжаловать в суде. Для этого нужно связаться с родными или адвокатом и передать им всю информацию о незаконном задержании.

Если территориальный центр комплектования не отдает результаты ВЛК семье лица, которое прошло эту комиссию, то они могут пожаловаться на такие действия ТЦК. У центра комплектования нет таких полномочий, отметили юристы.