Військовий облік 25-річних - чому студенту треба з'явитися до ТЦК

Українські студенти. Фото: Sobitie

Студенти, які мають відстрочку, все одно мають відвідати територіальний центр комплектування після досягнення 25-річного віку. Це потрібно зробити для заміни приписного посвідчення на новий, актуальний військово-обліковий документ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Українські студенти мають право на відстрочку від мобілізації на весь період навчання.

Та деяким студентам все ж треба відвідати територіальні центри комплектування за місцем реєстрації.

Це стосується тих студентів, яким виповнилося 25 років. Юристи пояснили, чому вони повинні прийти до ТЦК.

Чому 25-річних студентів чекають у ТЦК

"Вам треба з'явитись до ТЦК для заміни приписного на актуальний військово-обліковий документ. Неактуальний ВОД може бути підставою для штрафу", — підкреслив адвокат Юрій Айвазян.

При цьому, наголосив юрист, такого громадянина не можуть мобілізувати чи навіть відправити на військово-лікарську комісію.

"За умови, якщо у вас є відстрочка, або ви подали заяву про це, Вас не можуть направити на ВЛК", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, коли студент може бути мобілізованим.

Також ми повідомляли, з якого моменту починає діяти відстрочка для студента.