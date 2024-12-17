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Відмова від виплат за загиблого воїна — чи законні дії ТЦК

17 грудня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Якщо ТЦК відмовили у виплатах за загиблого воїна — що робити
Похорон загиблого на війні солдата. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Вимога територіального центру комплектування до одних родичів відмовитися від виплат за загиблого військовослужбовця на користь інших членів родині є не зовсім законною. Відмовлятися від виплати не потрібно, достатньо усього лиш не звертатися за цією виплатою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернулася з питанням громадянка, яка розповіла про дії ТЦК щодо родини загиблого військовослужбовця.

"ТЦК вимагає від повнолітніх дітей відмову від виплат, щоб тільки дружина отримала виплати", — зазначила громадянка.

Вона поцікавилася, чи має право територіальний центр комплектування вимагати подібні речі.

Відмова не потрібна

"ТЦК вимагає відмову від виплат не зовсім правомірно", — пояснив Владислав Дерій.

Юрист зазначив, що відмова як така взагалі не потрібна.

"Загалом матері повинні були виплатити всю суму коштів і без відмови дітей (їм достатньо було не звертатися за виплатою)", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто із родичів загиблого воїна має право на відповідні виплати від держави.

Також ми повідомляли про розмір грошової допомоги на поховання загиблого військовослужбовця.

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