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Отказ от выплат за погибшего воина — законные ли действия ТЦК

17 декабря 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Если ТЦК отказали в выплатах за погибшего воина – что делать
Похороны погибшего на войне солдата. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Требование территориального центра комплектования к одним родственникам отказаться от выплат за погибшего военнослужащего в пользу других членов семьи не совсем законно. Отказываться от выплаты не нужно, достаточно всего лишь не обращаться за этой выплатой.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратилась с вопросом гражданка, которая рассказала о действиях ТЦК по поводу семьи погибшего военнослужащего.

"ТЦК требует от совершеннолетних детей отказ от выплат, чтобы только жена получила выплаты", — отметила гражданка.

Она поинтересовалась, вправе ли территориальный центр комплектования требовать подобные вещи.

Отказ не требуется

"ТЦК требует отказ от выплат не совсем правомерно", — объяснил Владислав Дерий.

Юрист отметил, что отказ как таковой вообще не нужен.

"В целом матери должны были выплатить всю сумму средств и без отказа детей (им достаточно было не обращаться за выплатой)", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из родственников погибшего воина имеет право соответствующих выплат от государства.

Также мы сообщали о размере денежной помощи на погребение погибшего военнослужащего.

выплаты семья ТЦК и СП военнослужащие погибшие

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