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Студент в 25 лет — почему он должен явиться в ТЦК

17 декабря 2024 19:23
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет 25-летних – почему студенту нужно явиться в ТЦК
Украинские студенты. Фото: Sobitie
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Студенты с отсрочкой все равно должны посетить территориальный центр комплектования после достижения 25-летнего возраста. Это нужно сделать для замены приписного удостоверения на новый, актуальный военно-учетный документ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Украинские студенты имеют право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения.

Но некоторым студентам все же нужно посетить территориальные центры комплектования по месту регистрации.

Это касается студентов, которым исполнилось 25 лет. Юристы объяснили, почему они должны прийти в ТЦК.

Почему 25-летних студентов ждут в ТЦК

"Вам нужно явиться в ТЦК для замены приписного актуальным военно-учетным документом. Неактуальный ВУД может быть основанием для штрафа", — подчеркнул адвокат Юрий Айвазян.

При этом, подчеркнул юрист, такого гражданина не могут мобилизовать или даже отправить на военно-врачебную комиссию.

"При условии, если у вас есть отсрочка или вы подали заявление об этом, Вас не могут направить на ВВК", — отметил Айвазян.

Напомним, мы раньше писали о том, когда студент может быть мобилизован.

Также мы сообщали, с какого момента начинает действовать отсрочка студента.

студенты отсрочка ТЦК и СП приписное удостоверение военно-учетный документ

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