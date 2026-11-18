Затримання співробітника ТЦК. Фото: Прокуратура України

50-річний військовослужбовець одного з районних ТЦК Одеської області отримав дванадцять років позбавлення волі за співпрацю з російською окупаційною адміністрацією. Відповідний вирок виніс Херсонський міський суд, визнавши чоловіка винним у колабораціоністській діяльності. Слідство встановило, що влітку 2022 року, під час окупації частини Херсонської області, він добровільно влаштувався до незаконного правоохоронного органу. Пізніше чоловік мобілізувався до Збройних сил України та проходив службу в територіальному центрі комплектування.

Про обставини справи повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Офіс генерального прокурора.

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У липні 2022 року чоловік обійняв посаду молодшого інспектора першої категорії в незаконній структурі, створеній окупаційною владою на базі Дар’ївської виправної колонії № 10 у Херсонському районі.

На цій посаді він виконував службові обов’язки та брав участь у забезпеченні роботи установи, підконтрольної російській адміністрації. Саме цю діяльність правоохоронці кваліфікували як колабораціонізм.

Як засуджений опинився в українському ТЦК

Після звільнення правобережної частини Херсонщини чоловік у лютому 2023 року мобілізувався до ЗСУ. Пізніше він отримав поранення, а з березня 2024 року продовжив службу в одному з районних територіальних центрів комплектування Одеської області.

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За інформацією Державного бюро розслідувань, у ТЦК він займався оповіщенням військовозобов’язаних та врученням повісток. При цьому про свою роботу в структурі, створеній окупаційною адміністрацією, колегам не повідомляв.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним за частиною сьомою статті 111-1 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за колабораційну діяльність. Окрім 12 років позбавлення волі, йому призначили заборону обіймати певні посади строком на 14 років, позбавили спеціального звання "прапорщик внутрішньої служби" та постановили конфіскувати майно.

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку. Досудове розслідування проводило Державне бюро розслідувань у взаємодії з військовою контррозвідкою СБУ.

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