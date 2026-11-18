Задержание сотрудника ТЦК. Фото: Прокуратура Украины

Двенадцать лет лишения свободы получил 50-летний военнослужащий одного из районных ТЦК Одесской области за сотрудничество с российской оккупационной администрацией. Соответствующий приговор вынес Херсонский городской суд, признав мужчину виновным в коллаборационной деятельности. Следствие установило, что летом 2022 года, во время оккупации части Херсонской области, он добровольно устроился в незаконный правоохранительный орган. Позднее мужчина мобилизовался в Вооруженные силы Украины и проходил службу в территориальном центре комплектования.

Об обстоятельствах дела сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Офис генерального прокурора.

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В июле 2022 года мужчина занял должность младшего инспектора первой категории в незаконной структуре, созданной оккупационными властями на базе Дарьевской исправительной колонии №10 в Херсонском районе.

На этой должности он выполнял служебные обязанности и участвовал в обеспечении работы учреждения, подконтрольного российской администрации. Именно эту деятельность правоохранители квалифицировали как коллаборационизм.

Как осужденный оказался в украинском ТЦК

После освобождения правобережной части Херсонщины мужчина в феврале 2023 года мобилизовался в ВСУ. Позднее он получил ранение, а с марта 2024 года продолжил службу в одном из районных территориальных центров комплектования Одесской области.

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По информации Государственного бюро расследований, в ТЦК он занимался оповещением военнообязанных и вручением повесток. При этом о своей работе в структуре, созданной оккупационной администрацией, коллегам не сообщал.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным по части седьмой статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за коллаборационную деятельность. Помимо 12 лет лишения свободы, ему назначили запрет занимать определенные должности сроком на 14 лет, лишили специального звания "прапорщик внутренней службы" и постановили конфисковать имущество.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке. Досудебное расследование проводило Государственное бюро расследований при взаимодействии с военной контрразведкой СБУ.

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