Припарковані вантажні автомобілі. Фото: УНІАН

На підприємствах обов’язок передавати до територіальних центрів комплектування відомості про транспортні засоби покладається на керівництво організації. Саме директор повинен забезпечити підготовку та своєчасне подання необхідної звітності. Якщо ці завдання не були офіційно передані іншому працівнику, відповідальність за відсутність відомостей може покладатися безпосередньо на керівника.

Посада фахівця з військового обліку сама по собі не робить його відповідальним за звітність щодо автомобілів та техніки, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на 7eminar.

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Чому відповідальність може нести саме керівник

Директор підприємства повинен організувати облік транспортних засобів і визначити, хто займатиметься підготовкою документів для ТЦК та СП. Якщо відповідні обов’язки не закріплені за конкретним співробітником, перекласти на нього відповідальність за неподання звітів не можна. У такому випадку адміністративні наслідки можуть торкнутися самого керівника.

Які правила регулюють звітність

Персональний військовий облік працівників та облік транспортних засобів підприємств регулюються різними нормативними актами. Перший порядок встановлено постановою Кабінету міністрів № 1487 від 30 грудня 2022 року. Вона визначає правила обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Окремі вимоги до звітності про транспортні засоби та техніку містяться в постанові уряду № 1921 від 28 грудня 2000 року, якою затверджено Положення про військово-транспортний обов’язок. Саме цей документ регулює відповідний напрям роботи підприємств.

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Коли обов’язки можна доручити іншому працівнику

Співробітник, який веде персональний військовий облік, має право займатися й підготовкою звітів про транспорт організації. Однак для цього керівник повинен окремо закріпити такі функції за працівником. Якщо відповідного розпорядження чи іншого офіційного оформлення немає, обов’язки щодо організації звітності залишаються за директором.

Відповідальність за неподання відомостей про транспортні засоби залежить від того, як на підприємстві розподілені службові функції. Керівникам важливо не тільки призначити відповідального за персональний військовий облік, а й окремо визначити, хто займатиметься звітами про транспорт для територіального центру комплектування.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що ТЦК відправили на ВВК українця з інвалідністю, у якого був документ про непридатність до проходження військової служби.

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