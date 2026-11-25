Припаркованные грузовые автомобили. Фото: УНИАН

На предприятиях обязанность передавать в территориальные центры комплектования сведения о транспортных средствах возлагается на руководство организации. Именно директор должен обеспечить подготовку и своевременную подачу необходимой отчетности. Если эти задачи не были официально переданы другому работнику, ответственность за отсутствие сведений может наступить непосредственно для руководителя.

Должность специалиста по воинскому учету сама по себе не делает его ответственным за отчетность об автомобилях и технике, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на 7eminar.

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Почему отвечать может именно руководитель

Директор предприятия должен организовать учет транспортных средств и определить, кто будет заниматься подготовкой документов для ТЦК и СП. Если соответствующие обязанности не закреплены за конкретным сотрудником, переложить на него ответственность за непредставление отчетов нельзя. В таком случае административные последствия могут коснуться самого руководителя.

Какие правила регулируют отчетность

Персональный воинский учет работников и учет транспортных средств предприятий регулируются разными нормативными актами. Первый порядок установлен постановлением Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года. Он определяет правила учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Отдельные требования к отчетности о транспортных средствах и технике содержатся в постановлении правительства №1921 от 28 декабря 2000 года, которым утверждено Положение о военно-транспортной обязанности. Именно этот документ регулирует соответствующее направление работы предприятий.

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Когда обязанности можно поручить другому работнику

Сотрудник, который ведет персональный воинский учет, вправе заниматься и подготовкой отчетов о транспорте организации. Однако для этого руководитель должен отдельно закрепить такие функции за работником. Если соответствующего распоряжения или другого официального оформления нет, обязанности по организации отчетности остаются на директоре.

Ответственность за непредставление сведений о транспортных средствах зависит от того, как на предприятии распределены служебные функции. Руководителям важно не только назначить ответственного за персональный воинский учет, но и отдельно определить, кто будет заниматься отчетами о транспорте для территориального центра комплектования.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что ТЦК отправили на ВВК украинца с инвалидностью, у которого был документ о непригодности к прохождению военной службы.

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