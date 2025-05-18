Як сплатити половину штрафу за ВЛК - відповідь юристки

Чоловік в кабінеті ТЦК та СП. Ілюстративне фото: Чернівецький промінь

Мобілізаційні правила стали жорсткішими — разом із ними зросла кількість штрафів для військовозобов’язаних. Але що робити, якщо ви справді припустилися порушення — наприклад, не з’явилися до ТЦК без поважної причини — і хочете визнати провину та оплатити лише 50% штрафу.

У коментарі Новини.LIVE, юристка Орися Швець пояснює: така можливість є, але потрібно дотриматися чіткої процедури.

Реклама

Читайте також:

Як скористатися правом на сплату 50% штрафу

Зі слів юристки, якщо ви отримали протокол від ТЦК або поліції про адміністративне порушення, наприклад, за неявку до ТЦК чи ігнорування ВЛК, ви можете визнати провину і заплатити половину від суми штрафу. Але автоматично це не працює.

"Для цього потрібно написати заяву, в якій ви визнаєте провину і просите розглянути справу без вашої присутності. У ній коротко потрібно вказати, що визнаєте вину, не заперечуєте проти розгляду справи без вашої участі, просите скласти постанову і надати реквізити для сплати", — пояснює юристка.

Як подати заяву:

особисто (прийти у робочий час);

надіслати "Укрпоштою" рекомендованим листом.

Це спосіб визнати помилку без зайвого конфлікту з державою, додає юристка Орися Швець.

"Якщо ви справді винні, краще використати право на мінімальне покарання, ніж дотягувати до суду або повної суми штрафу", — додає вона.

До прикладу, якщо стандартний штраф становить 17 000 грн, то після подання заяви і винесення постанови, ви можете заплатити 8 500 грн — і питання буде закрите.

Нагадаємо, ми раніше писали, яка категорія жінок мають стати на військовий облік.

Ми також писали, які дані потрібно регулярно поновлювати в ТЦК, щоб не отримати штраф.