Згідно із законом, кожен військовозобов'язаний має повідомляти в ТЦК зміну у своїх персональних даних

Ці дані треба поновити в ТЦК — інакше буде великий штраф
У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року, всі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані своєчасно повідомляти в ТЦК про будь-які зміни у своїх особистих даних. Це перелік охоплює, в тому числі, сімейний стан.
Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив юрист Роман Кичко.
Які дані треба оновити в ТЦК
За словами адвоката, згідно з правилами військового обліку, кожен громадянин, який перебуває на обліку, зобов'язаний інформувати ТЦК про такі зміни:
- адреса проживання;
- місце роботи;
- сімейний стан;
- рівень освіти;
- наявність інвалідності;
- інші істотні обставини.
Невиконання цього обов'язку протягом 7 днів з моменту виникнення зміни може призвести до адміністративної відповідальності.
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