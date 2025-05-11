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Головна ТЦК Ці дані треба поновити в ТЦК — інакше буде великий штраф

Ці дані треба поновити в ТЦК — інакше буде великий штраф

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Дата публікації: 11 травня 2025 06:22
Згідно із законом, кожен військовозобов'язаний має повідомляти в ТЦК зміну у своїх персональних даних
Громадяни на прийомі в ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року, всі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані своєчасно повідомляти в ТЦК про будь-які зміни у своїх особистих даних. Це перелік охоплює, в тому числі, сімейний стан.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив юрист Роман Кичко.

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За словами адвоката, згідно з правилами військового обліку, кожен громадянин, який перебуває на обліку, зобов'язаний інформувати ТЦК про такі зміни: 

  • адреса проживання;
  • місце роботи;
  • сімейний стан;
  • рівень освіти;
  • наявність інвалідності;
  • інші істотні обставини.

Невиконання цього обов'язку протягом 7 днів з моменту виникнення зміни може призвести до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, деяким жінкам під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон — читайте, які обмеження існують і для кого вони чинні. 

Раніше ми повідомляли, чи можуть працівники ТЦК вручити повістку військовозобов'язаному через його родичів.

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Микола Кондратюк - Редактор
Автор:
Микола Кондратюк
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