Згідно із законом, кожен військовозобов'язаний має повідомляти в ТЦК зміну у своїх персональних даних

Громадяни на прийомі в ТЦК. Ілюстративне фото: Житомирський ТЦК

У зв'язку з продовженням воєнного стану та загальної мобілізації до 6 серпня 2025 року, всі військовозобов'язані громадяни України зобов'язані своєчасно повідомляти в ТЦК про будь-які зміни у своїх особистих даних. Це перелік охоплює, в тому числі, сімейний стан.

Про це в інтерв'ю Українському радіо заявив юрист Роман Кичко.

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За словами адвоката, згідно з правилами військового обліку, кожен громадянин, який перебуває на обліку, зобов'язаний інформувати ТЦК про такі зміни:

адреса проживання;

місце роботи;

сімейний стан;

рівень освіти;

наявність інвалідності;

інші істотні обставини.

Невиконання цього обов'язку протягом 7 днів з моменту виникнення зміни може призвести до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, деяким жінкам під час воєнного стану заборонено виїжджати за кордон — читайте, які обмеження існують і для кого вони чинні.

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