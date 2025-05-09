Відстрочка від мобілізації на аспірантурі після 25 років — як отримати

Студент університету. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Після досягнення 25-річного віку чоловіки в Україні переходять зі статусу призовника до категорії військовозобов’язаного. Якщо при цьому особа навчається на денній формі в аспірантурі, вона має право на відстрочку від мобілізації, але алгоритм її оформлення залежить від оновлення статусу в реєстрі та процедури постановки на облік.

Про це розповів адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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Чи потрібно проходити ВЛК після 25 років

Формально обов’язку повторно проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) при зміні статусу із призовника на військовозобов’язаного немає. Однак на практиці ТЦК рідко оформляє облік без направлення на ВЛК — навіть якщо особа має право на відстрочку як аспірант.

Чи змінюється статус автоматично

У більшості випадків статус у реєстрі "Оберіг" змінюється автоматично — ТЦК самостійно переводить особу зі статусу призовника у військовозобов’язаного. Але для гарантованого внесення цієї зміни часто потрібна особиста присутність в ТЦК, згідно з пунктом 81 Порядку, затвердженого постановою КМУ №1487.

Чи можна оформити відстрочку онлайн

Якщо статус у "Резерв+" змінено на військовозобов’язаного, відстрочку можна оформити через електронний кабінет без відвідування ТЦК. Якщо ні — доведеться подавати заяву особисто або поштою.

Через ЦНАП це можливо лише у регіонах, де ТЦК офіційно передав такі повноваження. Юрист зазначив, що у Києві така практика є, однак поширеною вона не є.

Алгоритм дій для аспіранта при обов’язковому проходженні ВЛК

Юрист радить підготувати документи для відстрочки: довідка з ЄДЕБО з позначкою "Так, не порушує", копія паспорта, РНОКПП, приписне або ВОД.

Спершу надішліть заяву про надання відстрочки поштою (рекомендований лист з описом вкладення) до ТЦК. Це дозволить зафіксувати ваше бажання скористатися правом на відстрочку ще до проходження ВЛК.

Після підтвердження вручення заяви подайте документи особисто. Заяву потрібно мати у двох примірниках, щоб один залишився у вас із підписом про прийом. Також можна подати заяви на взяття на облік і видачу ВОД.

Чи можна брати із собою адвоката до ТЦК

Можлива участь адвоката. Формально адвокат може бути присутнім як представник, однак ТЦК можуть не допустити його у приміщення, посилаючись на "режимний об’єкт". Присутність адвоката не гарантує результату, але може допомогти у фіксації процесу та захисті прав.

Нюанси про мобілізаційне розпорядження

Юрист рекомендує не погоджуватися на мобілізаційне розпорядження, якщо вашу заяву про відстрочку не прийняли або відмовилися її зареєструвати. У такому випадку обов’язково фіксуйте це письмово й зазначайте, що вас не допустили до реалізації права на відстрочку.

Документи для оформлення відстрочки як аспірант

Відповідно до постанови КМУ №560 від 16.05.2024 потрібно мати такі документи:

Довідка з ЄДЕБО з інформацією про денну форму навчання в аспірантурі.

Паспорт, РНОКПП та військово-обліковий документ.

Заява на відстрочку (за формою додатка 4).

Нагадаємо, адвокати пояснили, як впливає проходження ВЛК на право отримання відстрочки для студентів.

Також у Міністерстві освіти відповіли, чи будуть мобілізовувати студентів влітку, на час літніх канікул.