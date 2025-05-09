Отсрочка от мобилизации на аспирантуре после 25 лет — как получить

Студент университета. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

По достижении 25-летнего возраста мужчины в Украине переходят из статуса призывника в категорию военнообязанного. Если при этом лицо учится на дневной форме в аспирантуре, оно имеет право на отсрочку от мобилизации, но алгоритм ее оформления зависит от обновления статуса в реестре и процедуры постановки на учет.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристы.UA".

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Формально обязанности повторно проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) при смене статуса с призывника на военнообязанного нет. Однако на практике ТЦК редко оформляет учет без направления на ВВК — даже если лицо имеет право на отсрочку как аспирант.

Меняется ли статус автоматически

В большинстве случаев статус в реестре "Оберіг" меняется автоматически — ТЦК самостоятельно переводит лицо из статуса призывника в военнообязанного. Но для гарантированного внесения этого изменения часто требуется личное присутствие в ТЦК, согласно пункту 81 Порядка, утвержденного постановлением КМУ №1487.

Можно ли оформить отсрочку онлайн

Если статус в "Резерв+" изменен на военнообязанного, отсрочку можно оформить через электронный кабинет без посещения ТЦК. Если нет — придется подавать заявление лично или по почте.

Через ЦПАУ это возможно только в регионах, где ТЦК официально передал такие полномочия. Юрист отметил, что в Киеве такая практика есть, однако распространенной она не является.

Алгоритм действий для аспиранта при обязательном прохождении ВВК

Юрист советует подготовить документы для отсрочки: справка из ЕГЭБО с пометкой "Да, не нарушает", копия паспорта, РНОКПП, приписное или ВОД.

Сначала отправьте заявление о предоставлении отсрочки по почте (заказное письмо с описью вложения) в ТЦК. Это позволит зафиксировать ваше желание воспользоваться правом на отсрочку еще до прохождения ВЛК.

После подтверждения вручения заявления подайте документы лично. Заявление нужно иметь в двух экземплярах, чтобы один остался у вас с подписью о приеме. Также можно подать заявления на постановку на учет и выдачу ВОД.

Можно ли брать с собой адвоката в ТЦК

Возможно участие адвоката. Формально адвокат может присутствовать как представитель, однако ТЦК могут не допустить его в помещение, ссылаясь на "режимный объект". Присутствие адвоката не гарантирует результата, но может помочь в фиксации процесса и защите прав.

Нюансы о мобилизационном распоряжении

Юрист рекомендует не соглашаться на мобилизационное распоряжение, если ваше заявление об отсрочке не приняли или отказались его зарегистрировать. В таком случае обязательно фиксируйте это письменно и указывайте, что вас не допустили к реализации права на отсрочку.

Документы для оформления отсрочки как аспирант

В соответствии с постановлением КМУ №560 от 16.05.2024 нужно иметь следующие документы:

Справка из ЕГЭБО с информацией о дневной форме обучения в аспирантуре.

Паспорт, РНОКПП и военно-учетный документ.

Заявление на отсрочку (по форме приложения 4).

Напомним, адвокаты объяснили, как влияет прохождение ВВК на право получения отсрочки для студентов.

Также в Министерстве образования ответили, будут ли мобилизовать студентов летом, на время летних каникул.