Согласно закону, каждый военнообязанный должен сообщать в ТЦК изменение в своих персональных данных

Эти данные надо обновить в ТЦК — иначе будет большой штраф
В связи с продлением военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года, все военнообязанные граждане Украины обязаны своевременно сообщать в ТЦК о любых изменениях в своих личных данных. Это перечень охватывает, в том числе, семейное положение.
Об этом в интервью Украинскому радио заявил юрист Роман Кичко.
Какие данные надо обновить в ТЦК
По словам адвоката, согласно правилам воинского учета, каждый гражданин, состоящий на учете, обязан информировать ТЦК о таких изменениях:
- адрес проживания;
- место работы;
- семейное положение;
- уровень образования;
- наличие инвалидности;
- другие существенные обстоятельства.
Невыполнение этой обязанности в течение 7 дней с момента возникновения изменения может привести к административной ответственности.
Напомним, некоторым женщинам во время военного положения запрещено выезжать за границу — читайте, какие ограничения существуют и для кого они действуют.
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