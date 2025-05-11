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Эти данные надо обновить в ТЦК — иначе будет большой штраф

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Дата публикации 11 мая 2025 06:22
Согласно закону, каждый военнообязанный должен сообщать в ТЦК изменение в своих персональных данных
Граждане на приеме в ТЦК. Иллюстративное фото: Житомирский ТЦК

В связи с продлением военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года, все военнообязанные граждане Украины обязаны своевременно сообщать в ТЦК о любых изменениях в своих личных данных. Это перечень охватывает, в том числе, семейное положение.

Об этом в интервью Украинскому радио заявил юрист Роман Кичко.

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По словам адвоката, согласно правилам воинского учета, каждый гражданин, состоящий на учете, обязан информировать ТЦК о таких изменениях:

  • адрес проживания;
  • место работы;
  • семейное положение;
  • уровень образования;
  • наличие инвалидности;
  • другие существенные обстоятельства.

Невыполнение этой обязанности в течение 7 дней с момента возникновения изменения может привести к административной ответственности.

Напомним, некоторым женщинам во время военного положения запрещено выезжать за границу — читайте, какие ограничения существуют и для кого они действуют.

Ранее мы сообщали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.

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Николай Кондратюк - Редактор
Автор:
Николай Кондратюк
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