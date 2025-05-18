Как оплатить половину штрафа за ВЛК - ответ юриста

Мужчина в кабинете ТЦК и СП. Иллюстративное фото: Черновицкий луч

Мобилизационные правила стали жестче - вместе с ними возросло количество штрафов для военнообязанных. Но что делать, если вы действительно допустили нарушение — например, не явились в ТЦК без уважительной причины — и хотите признать вину и оплатить только 50% штрафа.

В комментарии Новини.LIVE, юрист Арина Швец объясняет: такая возможность есть, но нужно соблюсти четкую процедуру.

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По словам юриста, если вы получили протокол от ТЦК или полиции об административном нарушении, например, за неявку в ТЦК или игнорирование ВВК, вы можете признать вину и заплатить половину от суммы штрафа. Но автоматически это не работает.

"Для этого нужно написать заявление, в котором вы признаете вину и просите рассмотреть дело без вашего присутствия. В нем коротко нужно указать, что признаете вину, не возражаете против рассмотрения дела без вашего участия, просите составить постановление и предоставить реквизиты для уплаты", — объясняет юрист.

Как подать заявление:

лично (прийти в рабочее время);

отправить "Укрпочтой" заказным письмом.

Это способ признать ошибку без лишнего конфликта с государством, добавляет юрист Арина Швец.

"Если вы действительно виноваты, лучше использовать право на минимальное наказание, чем дотягивать до суда или полной суммы штрафа", — добавляет она.

К примеру, если стандартный штраф составляет 17 000 грн, то после подачи заявления и вынесения постановления, вы можете заплатить 8 500 грн — и вопрос будет закрыт.

Напомним, мы ранее писали, какая категория женщин должны стать на воинский учет.

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