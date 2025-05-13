Військовий облік з медосвітою- чи може жінка, яка не працює за медосвітою, ігнорувати вимоги ТЦК

Жінка-медик. Фото: "Львівський портал"

Громадянки України, які мають медичну освіту, повинні в обов’язковому порядку стати на військовий облік. Це необхідно зробити навіть тоді, коли громадянка ніколи в житті після навчання не працювала за фахом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Військовий облік для жінок

В Україні є обов’язковим військовий облік для громадян чоловічої статі, але не тільки для них.

До юристів звернулася громадянка, яка у свій час отримала медичну освіту, але жодного дня не працювала за фахом.

Вона поцікавилася, чи потрібно їй у такій ситуації ставати на військовий облік.

"Навіть за умови того, що Ви не працюєте за спеціальністю, Вам необхідно стати на облік в ТЦК", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чому треба йти в ТЦК, навіщо якщо ніколи не працювала в медицині

Юрист пояснив, чому жінки, які ніколи не працювали за медичною спеціальністю, все одно мають стати на військовий облік.

У Законі України про військовий обов’язок, нагадав Айвазян, йдеться про облік жінок. Там, зокрема, вказано наступне: "Жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що уже в травні у Верховній Раді зареєструють законопроєкти щодо підготовки цивільного населення для спротиву ворогу. Можливо, зміни стосуватимуться і примусової мобілізації жінок.

Додамо, ми повідомляли про те, що у ОП розповідали, чи потрібна зараз в Україні мобілізація жінок.