Военный учет с медобразованием - может ли женщина, которая не работает по медобразованию, игнорировать требования ТЦК

Женщина-медик. Фото: "Львівський портал"

Гражданки Украины, которые имеют медицинское образование, должны в обязательном порядке стать на воинский учет. Это необходимо сделать даже тогда, когда гражданка никогда в жизни после обучения не работала по специальности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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В Украине является обязательным воинский учет для граждан мужского пола, но не только для них.

К юристам обратилась гражданка, которая в свое время получила медицинское образование, но ни дня не работала по специальности.

Она поинтересовалась, нужно ли ей в такой ситуации становиться на воинский учет.

"Даже при условии того, что Вы не работаете по специальности, Вам необходимо стать на учет в ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Почему надо идти в ТЦК, зачем если никогда не работала в медицине

Юрист объяснил, почему женщины, которые никогда не работали по медицинской специальности, все равно должны стать на воинский учет.

В Законе Украины о воинской обязанности, напомнил Айвазян, говорится об учете женщин. Там, в частности, указано следующее: "Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных".

Напомним, мы ранее писали о том, что уже в мае в Верховной Раде зарегистрируют законопроекты по подготовке гражданского населения для сопротивления врагу. Возможно, изменения будут касаться и принудительной мобилизации женщин.

Добавим, мы сообщали о том, что в ОП рассказывали, нужна ли сейчас в Украине мобилизация женщин.