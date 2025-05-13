Военный учет с медобразованием - может ли женщина, которая не работает по медобразованию, игнорировать требования ТЦК

Женщина с медобразованием — можно ли игнорировать ТЦК
Гражданки Украины, которые имеют медицинское образование, должны в обязательном порядке стать на воинский учет. Это необходимо сделать даже тогда, когда гражданка никогда в жизни после обучения не работала по специальности.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Военный учет для женщин
В Украине является обязательным воинский учет для граждан мужского пола, но не только для них.
К юристам обратилась гражданка, которая в свое время получила медицинское образование, но ни дня не работала по специальности.
Она поинтересовалась, нужно ли ей в такой ситуации становиться на воинский учет.
"Даже при условии того, что Вы не работаете по специальности, Вам необходимо стать на учет в ТЦК", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Почему надо идти в ТЦК, зачем если никогда не работала в медицине
Юрист объяснил, почему женщины, которые никогда не работали по медицинской специальности, все равно должны стать на воинский учет.
В Законе Украины о воинской обязанности, напомнил Айвазян, говорится об учете женщин. Там, в частности, указано следующее: "Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на воинский учет военнообязанных".
Напомним, мы ранее писали о том, что уже в мае в Верховной Раде зарегистрируют законопроекты по подготовке гражданского населения для сопротивления врагу. Возможно, изменения будут касаться и принудительной мобилизации женщин.
Добавим, мы сообщали о том, что в ОП рассказывали, нужна ли сейчас в Украине мобилизация женщин.
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